Перерасчет пенсий: кому из украинцев подняли выплаты на 4 тысячи гривен

С июня в Украине состоится перерасчет пенсионных выплат, в результате чего некоторым гражданам уже увеличили пенсии на сумму до 4 тысяч гривен. Однако значительное количество пенсионеров продолжает получать выплаты, которые ниже среднего показателя.

Об этом информирует издание OBOZ.

С 1 июня 2024 года запланирован пересмотр размеров выплат для работающих пенсионеров, однако лишь небольшое количество граждан получит прибавку. В текущем году средний размер пенсионных выплат в стране вырос на 400 гривен, но большинство пенсионеров все равно получат меньше 5 тысяч гривен ежемесячно. Судьи относятся к особой категории, их пенсии выросли на 4 тысячи гривен, превышая теперь 100 тысяч гривен в месяц.

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Согласно информации, с начала года средний размер пенсии в Украине поднялся с 5,3 тысячи до 5,7 тысячи гривен. Однако эти цифры не отражают полной картины, ведь пенсионные выплаты существенно варьируются в зависимости от региона. Например, в столице средняя пенсия составляет 7848 гривен, в то время как в Тернопольской области она составляет лишь 4399 гривен.

Почти половина пенсионеров (44%) получают выплату, которая не превышает 4 тысячи гривен: 26,84% из них имеют доход до 3 тысяч гривен, а 17,2% - от 3 до 4 тысяч гривен. Остальные 18,6% получают от 4 до 5 тысяч гривен, что в сумме составляет 62,6% от общего количества пенсионеров.

Напомним, ранее стало известно, что с июня состоится новый перерасчет пенсий, но не для всех. Те, кто выполнил определенные условия в апреле, могут ожидать дополнительной выплаты, которая составляет почти 1000 гривен.

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