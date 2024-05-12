Він знаходиться в Україні: найнебезпечніший об'єкт на Землі може вбити, якщо дивитися на нього всього 5 хвилин (фото)

В Україні, на території Чорнобильської атомної станції знаходиться найнебезпечніший об'єкт в усьому світі. Перебування біля нього гарантує смерть упродовж лічених днів.

Як повідомляє Daily Mail, радіоактивний шматок, що утворився з розплавлених залишків ядерного реактора, називають "слонячою ногою". Цей моторошний артефакт, названий так через схожість з ногою слона, є одним з найнебезпечніших місць на Землі.

Під час вибуху на Чорнобильській АЕС розплавлена ​​активна зона реактора, що містила уран та інші радіоактивні елементи, просочилася через пошкоджені конструкції та застигла у різних формах.

Слоняча нога на ЧАЕС. Джерело: Міністерство енергетики США/energy.gov

Слоняча нога на ЧАЕС. Джерело: Міністерство енергетики США/energy.gov

Слоняча нога на ЧАЕС. Джерело: Міністерство енергетики США/energy.gov

Слоняча нога на ЧАЕС. Джерело: gettyimages.com

"Слоняча нога" містить величезну кількість радіоактивних ізотопів, що робить її неймовірно небезпечною для людей. Навіть короткочасне перебування біля цього артефакту може призвести до летального опромінення.

Об'єкт знаходиться всередині укриття над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Доступ до цього місця суворо обмежений через екстремальний рівень радіації.

Первісна маса "слонячої ноги" оцінювалася в 11 тонн. Її площа становила близько 6 квадратних метрів, а висота - кілька метрів.

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Ця нога досі не охолола. Радіоактивний розпад, що відбувається в ній, виділяє тепло, яке підтримує високу температуру цього "артефакту".

"Слоняча нога" буде залишатися небезпечною протягом тисяч років. Радіоактивні ізотопи, що містяться в ній, розпадаються дуже повільно, тому ризик опромінення буде зберігатися протягом тривалого часу.

Зазначається, що через інтенсивне випромінювання було зроблено лише кілька фотографій слонячої ноги.

Навіть зараз, майже 40 років після розплавлення, входити в кімнату з цим предметом може бути смертельно небезпечним, і загроза може зберігатися протягом століть.

Зокрема, у 1986 році слоняча нога випромінювала 10 000 рентгенів на годину – приблизно в 1000 разів більше, ніж доза, необхідна для розвитку раку.

"Година радіації на такому рівні була б еквівалентною отриманню чотирьох з половиною мільйонів рентгенівських знімків грудної клітки. Після 30-секундної дії ви б залишилися з запамороченням і втомою протягом тижня. Через дві хвилини в кімнаті у ваших клітинах почнеться кровотеча, а через чотири хвилини почнеться блювота, діарея та лихоманка. Нарешті, лише через п’ять хвилин перебування у приміщенні з цим об'єктом, ви майже напевно помрете через два дні", – пише видання.

Нагадаємо, у Чорнобилі внаслідок радіаційного забруднення мутували жаби

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