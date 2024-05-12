Он находится в Украине: самый опасный объект на Земле может убить, если смотреть на него всего 5 минут (фото)

В Украине, на территории Чернобыльской атомной станции, находится самый опасный объект во всем мире. Пребывание возле него гарантирует смерть в течение считанных дней.

Как сообщает Daily Mail, радиоактивный кусок, образовавшийся из расплавленных остатков ядерного реактора, называют "слоновьей ногой". Этот жуткий артефакт, названный так из-за сходства с ногой слона, является одним из самых опасных мест на Земле.

При взрыве на Чернобыльской АЭС расплавлена ​​активная зона реактора, содержащая уран и другие радиоактивные элементы, просочилась из-за поврежденных конструкций и застыла в разных формах.

Слоновая нога на ЧАЭС. Источник: Министерство энергетики США/energy.gov

Слоновая нога на ЧАЭС. Источник: Министерство энергетики США/energy.gov

Слоновая нога на ЧАЭС. Источник: Министерство энергетики США/energy.gov

Слоновая нога на ЧАЭС. Источник: gettyimages.com

"Слоновая нога" содержит огромное количество радиоактивных изотопов, что делает ее невероятно опасной для людей. Даже кратковременное пребывание у этого артефакта может привести к летальному облучению.

Объект находится внутри укрытия над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Доступ к этому месту строго ограничен из-за экстремального уровня радиации.

Первоначальная масса "слоновьей ноги" оценивалась в 11 тонн. Ее площадь составляла около 6 квадратных метров, а высота – несколько метров.

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Эта нога до сих пор не остыла. Происходящий в ней радиоактивный распад выделяет тепло, поддерживающее высокую температуру этого "артефакта".

"Слоновая нога" будет оставаться опасной в течение тысяч лет. Содержащиеся в ней радиоактивные изотопы распадаются очень медленно, поэтому риск облучения будет сохраняться в течение длительного времени.

Отмечается, что из-за интенсивного излучения было сделано всего несколько фотографий слоновой ноги.

Даже сейчас, почти через 40 лет после расплавления, входить в комнату с этим предметом может быть смертельно опасным, и угроза может сохраняться на протяжении веков.

В частности, в 1986 году слоновая нога излучала 10 000 рентген в час – примерно в 1000 раз больше, чем доза, необходимая для развития рака.

"Час радиации на таком уровне был бы эквивалентен получению четырех с половиной миллионов рентгеновских снимков грудной клетки. После 30-секундного действия вы бы остались с головокружением и усталостью в течение недели. Через две минуты в комнате в ваших клетках начнется кровотечение, а через четыре минуты начнется рвота, диарея и лихорадка. Наконец, только через пять минут пребывания в помещении с этим объектом вы почти наверняка умрете через два дня", – пишет издание.

Напомним, в Чернобыле в результате радиационного загрязнения мутировали лягушки

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