Безпілотники атакували тракторний завод на росії і два НПЗ у Смоленській області та Воронежі (відео)

У ніч на 24 квітня безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробні заводи у Смоленській області росії та у Воронежі. Також БпЛА атакували Липецький тракторний завод, який виготовляє, крім іншого, шасі для військової техніки.

Відео, що підтверджують атаку по НПЗ, з'явилися у пабліках:

Атаку безпілотників по нафтобазі у Смоленській області підтвердив губернатор регіону Василь Анохін. У своєму Телеграм-каналі він написав: "Сили ППО ЗС росії ведуть боротьбу з повітряними цілями. Ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідують наслідки".

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За годину губернатор виправився, уточнивши, що "внаслідок атак українських БПЛА жертв та постраждалих на місцях пригод немає. Наразі рятувальні та правоохоронні служби ліквідують наслідки та встановлюють всі обставини події".

За даними російського телеграм-каналу Shot, перший вибух пролунав о 3:15 ночі в районі нафтової бази біля села Раздорово, що за 20 км від Смоленська. За 15 хвилин пролунав ще один вибух, після якого в районі промислового об'єкта з'явилася заграва та дим. Близько четвертої ранку було чути ще кілька гучних вибухів.

російське міноборони стверджує, що над Смоленською областю в ніч проти 24 квітня було збито лише одного безпілотника. У відомстві заявили про сім знищених БПЛА над Курською, Бєлгородською та Воронезькою областями.

Новинний канал Липецької області повідомив, що вночі у небі помітили "спалах" біля тракторного заводу. З коментарів стало зрозуміло, що сюди "завітав" БПЛА.

Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов у Телеграм-каналі написав: "Сталося падіння БПЛА у промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють правоохоронці".

Нагадаємо, 21 квітня у Сухарній бухті Севастополя ракетами було атаковано російське судно "Комуна".

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