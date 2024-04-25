Огромный столб черного дыма виден за километры: в российском Омске горит нефтебаза (видео)
В российском городе Омск в Сибирском федеральном округе произошел масштабный пожар на нефтебазе. Горят три емкости с нефтепродуктами. Объект находится в трех тысячах километрах от границы Украины.
Местные паблики и СМИ сообщают, что площадь пожара составляет 1000 кв. Ее тушат несколько десятков человек, два пожарных поезда, привлечены пожарные вертолеты. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
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"12 Канал" сообщил, что в Советском округе Омска "на одном из производств произошел пожар".
В МЧС россии по Омской области отметили, что горят три емкости с нефтепродуктами на открытой территории, каждая из емкостей объемом 50 кубических метров.
Предварительно пострадавших в результате инцидента нет, заверили в МЧС россии по Омской области.
Напомним, 24 апреля 2024 года беспилотники атаковали тракторный завод и два НПЗ в Смоленской области и Воронеже.
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