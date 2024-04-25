Огромный столб черного дыма виден за километры: в российском Омске горит нефтебаза (видео)

В российском городе Омск в Сибирском федеральном округе произошел масштабный пожар на нефтебазе. Горят три емкости с нефтепродуктами. Объект находится в трех тысячах километрах от границы Украины.

Местные паблики и СМИ сообщают, что площадь пожара составляет 1000 кв. Ее тушат несколько десятков человек, два пожарных поезда, привлечены пожарные вертолеты. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Вас также заинтересует: Удар по аэродрому в Джанкое: поврежден ЗРК С-400 и РЛС россиян, есть многочисленные жертвы среди оккупантов (фото и видео)

"12 Канал" сообщил, что в Советском округе Омска "на одном из производств произошел пожар".

Пожар на НПЗ в Омске. Источник: Скриншот с видео

Пожар на НПЗ в Омске. Источник: Скриншот с видео

Пожар на НПЗ в Омске. Источник: Скриншот с видео

Пожар на НПЗ в Омске. Источник: Скриншот с видео

В МЧС россии по Омской области отметили, что горят три емкости с нефтепродуктами на открытой территории, каждая из емкостей объемом 50 кубических метров.

Предварительно пострадавших в результате инцидента нет, заверили в МЧС россии по Омской области.

Напомним, 24 апреля 2024 года беспилотники атаковали тракторный завод и два НПЗ в Смоленской области и Воронеже.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!