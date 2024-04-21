Офіційно: затримано підозрюваних у вбивстві патрульного на Вінниччині (фото)

Двох підозрюваних у збройному нападі на патрульних поліцейських на Вінничині затримали в Одеській області. Їх підозрюють у причетності до вбивства 20-річного патрульного Максима Зарецького.

Як зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський, нападники – двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

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Затримання вбивць поліціянта. Джерело: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Затримання вбивць поліціянта. Джерело: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Затримання вбивць поліціянта. Джерело: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Встановлено, що вчора, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували підозрювані. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських.

Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький, а його напарник, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення.

За фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

Як повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна, підозрювані намагалися втекти з України. Поки їх розшукували, вони переховувалися в закинутій будівлі.

"Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство", – додала Олена Бережна.

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