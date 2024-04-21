Официально: задержаны подозреваемые в убийстве патрульного в Винницкой области (фото)

Двое подозреваемых в вооруженном нападении на патрульных полицейских в Винницкой области задержали в Одесской области. Их подозревают в причастности к убийству 20-летнего патрульного Максима Зарецкого.

Как отметил председатель Нацполиции Иван Выговский, нападающие – двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

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Задержание убийц полицейского. Источник: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Задержание убийц полицейского. Источник: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Задержание убийц полицейского. Источник: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Установлено, что вчера, 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль, в котором находились подозреваемые. Злоумышленники открыли огонь по полицейским.

В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий, а его напарник, капитан Максим Шарапанский, получил ранение.

По факту нападения следователи возбудили уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Как сообщила представитель Нацполиции Елена Бережная, подозреваемые пытались скрыться из Украины. Пока их разыскивали, они прятались в заброшенном здании.

"Сейчас следствием установлено, что причиной нападения было то, что они перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будет выяснять следствие", – добавила Елена Бережная.

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