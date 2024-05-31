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Не лише водіїв авто: за що в Україні можуть оштрафувати велосипедистів і самокатчиків

Билім Олена

Не лише водіїв авто: за що в Україні можуть оштрафувати велосипедистів і самокатчиків
Велосипедист. Джерело: Sevra Karakus/pexels.com

Останніми роками велосипеди та самокати набули широкої популярності в Україні як екологічний та зручний вид транспорту. Проте, з ростом їхньої кількості на дорогах зростає й кількість порушень правил дорожнього руху.

Пропонуємо дізнатися, які правила та штрафи діють для велосипедистів та водіїв електросамокатів, а також які проблеми з інфраструктурою існують наразі. Аналізуємо закон 1231-IX щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

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Штрафи для велосипедистів:

  • Порушення ПДР – 340 грн
  • Їзда в нетверезому стані – 680 грн
  • Створення аварійної ситуації – 850 грн або громадські роботи
  • Повторне порушення ПДР – 850 грн

Правила для електросамокатів:

  • Швидкість до 25 км/год для легких, до 50 км/год для низькошвидкісних
  • Рух проїзною частиною, а не тротуаром
  • Заборона керування в нетверезому стані
  • Обов'язкове використання світловідбивачів
  • Заборона на перевезення пасажирів
  • Використання шолома під час руху
  • Дотримання загальних ПДР

Штрафи для водіїв електросамокатів:

  • Їзда по тротуару – 850 грн
  • Їзда в нетверезому стані – 17 000 грн
  • Крадіжка електротранспорту – від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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