Не лише стильні, але й зручні: трендові сумки осені -2024

Осінь – це не тільки пора зміни погоди, а й час оновити свій гардероб. І якщо ви шукаєте ідеальний аксесуар, який доповнить ваш образ, то варто звернути увагу на модні тенденції сумок цього сезону.

Сумка – це більше, ніж просто аксесуар. Це вираз вашої індивідуальності, стильне доповнення до будь-якого образу і, звичайно ж, незамінний помічник у повсякденному житті. Осінь 2024 року пропонує нам безліч цікавих варіантів, серед яких кожна модниця зможе знайти щось своє. Про це пише РБК..

Які ж сумки будуть найактуальнішими цієї осені?

Сумка через плече: Практичний і стильний варіант, який ідеально підійде для активних дівчат. Вибирайте моделі з широким регульованим ременем для комфортного носіння. Цього сезону особливо популярні сумки з натуральної шкіри, замші або текстилю з цікавими текстурами і декором.

Мініатюрні сумки: Незважаючи на те, що великі сумки залишаються в тренді, мініатюрні моделі також не втрачають своєї актуальності. Вони чудово доповнять вечірній образ або стануть яскравим акцентом в повсякденному вбранні.

Незважаючи на те, що великі сумки залишаються в тренді, мініатюрні моделі також не втрачають своєї актуальності. Вони чудово доповнять вечірній образ або стануть яскравим акцентом в повсякденному вбранні. Сумки з анімалістичними принтами: Леопардові, зеброві та зміїні принти – це вічна класика, яка ніколи не виходить з моди. Цього сезону дизайнери пропонують нам нові інтерпретації цих вічних трендів.

Сумки з незвичайною формою: Круглі, овальні, квадратні – дизайнери експериментують з формами, створюючи справжні шедеври. Такі сумки стануть родзинкою вашого образу.

Круглі, овальні, квадратні – дизайнери експериментують з формами, створюючи справжні шедеври. Такі сумки стануть родзинкою вашого образу. Сумки з бахромою: Бахрома додає будь-якому образу легкість і кокетливість. Сумки з бахромою – це відмінний вибір для тих, хто любить бути в центрі уваги.

Бахрома додає будь-якому образу легкість і кокетливість. Сумки з бахромою – це відмінний вибір для тих, хто любить бути в центрі уваги. Сумки з великими кишенями: Практичні і стильні сумки з великими кишенями – ідеальний варіант для повсякденного використання. У них можна помістити все необхідне, від телефону до ноутбука.

Практичні і стильні сумки з великими кишенями – ідеальний варіант для повсякденного використання. У них можна помістити все необхідне, від телефону до ноутбука. Сумки з контрастними кольорами: Яскраві кольори і контрастні поєднання – це ще один тренд осіннього сезону. Сумка яскравого кольору допоможе розбавити ваш образ і підніме настрій.

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Раніше стилісти розкрили, які сумки будуть в моді у 2024 році.

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