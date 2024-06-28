'Справжня причина відключень': чи дійсно Україна постачає електроенергію в ЄС

В мережі шириться інформація про нібито реальні причини, через які в країні виникли перебої з електропостачанням. Так, певна частина користувачів стверджує, що Україна експортує електроенергію за кордон.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що експорт електричної енергії з України до країн ЄС не здійснюється. Проте українські мережі забезпечують перетоки між європейськими державами. Про це він зазначив у інтерв'ю Громадському.

"Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі", – розповів він.

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Кудрицький наполягає, що електроенергія, яка проходить по українських комунікаціях не є експортом, адже вона не виробляється завдяки потужностям України.

За його словами, кожен громадянин України має змогу особисто перевірити статус експорту електричної енергії країною. Це можливо здійснити, користуючись інформацією з платформи ENTSO-E.

"Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України", – роз'яснює Кудрицький.

У підсумку можна зробити висновок, що на даний момент Україна здійснює лише імпорт електроенергії, який сприяє стабілізації національної енергетичної системи.

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