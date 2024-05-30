На Алтаї згоріла одна з дач Путіна: вогонь охопив все (фото)

На одній з дач лідера РФ Володимира Путіна сталася масштабна пожежа. Йдеться про санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я".

Одна із будівель резиденції в Онгудайському районі Республіки Алтай майже повністю згоріла. Про це повідомляє видання "Сирена".

"Кадри будівлі, що згоріла, опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Вони зроблені з різних ракурсів, при цьому рельєф, що оточує резиденцію, збігається з тим, що видно на фотографіях. У розмові із "Сиреною" Айташев уточнив, що опубліковане ним фото було зроблено сьогодні. Причина займання невідома", – йдеться у повідомленні.

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Примітно, оперативний черговий ГУ МНС у Республіці Алтай не став відповідати на запитання кореспондента "Сирени" про загоряння в Онгудайському районі за останню добу.

Дача Путіна на Алтаї згоріла. Джерело: Сирена

Також, згідно з даними російських ЗМІ, перша інформація про засекречене будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася у 2010 році, на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів.

Дача Путіна на Алтаї згоріла. Джерело: Сирена

Офіційно дача Путіна належить "Газпрому". Втім, відпочити там не можна. У 2011 році кореспондентам "Нової газети" у проході на територію відмовила охорона.

Дача Путіна на Алтаї згоріла. Джерело: Сирена

Крім того, про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі, пишуть журналісти. Відомо, що до комплексу входить спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями та фермою для розведення маралів.

Нагадаємо, 2 квітня невідомі дрони вночі атакували підприємства в Татарстані.

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