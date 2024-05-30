На Алтае сгорела одна из дач Путина: огонь охватил все (фото)

На одной из дач лидера РФ Владимира Путина произошел масштабный пожар. Речь идет о санаторно-курортном комплексе "Алтайское подворье".

Одно из зданий резиденции в Онгудайском районе Республики Алтай почти полностью сгорело. Об этом сообщает издание "Сирена".

"Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амир Айташев и активистка Аруна Арна. Они сделаны с разных ракурсов, при этом окружающий резиденцию рельеф совпадает с тем, что видно на фотографиях. В разговоре с "Сиреной" Айташев уточнил, что опубликовано им фото было сделано сегодня. Причина возгорания неизвестна", – говорится в сообщении.

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Примечательно, оперативный дежурный ГУ МЧС в Республике Алтай не стал отвечать на вопросы корреспондента "Сирены" о возгорании в Онгудайском районе за последние сутки.

Дача Путина на Алтае сгорела. Источник: Сирена

Также, согласно данным российских СМИ, первая информация о засекреченном строительстве в Онгудайском районе Алтай появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей.

Дача Путина на Алтае сгорела. Источник: Сирена

Официально дача Путина принадлежит "Газпрому". Впрочем, отдохнуть там нельзя. В 2011 году корреспондентам Новой газеты в проходе на территорию отказала охрана.

Дача Путина на Алтае сгорела. Источник: Сирена

Кроме того, о связях комплекса с Путиным неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели, пишут журналисты. Известно, что комплекс включает спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения маралов.

Напомним, 2 апреля неизвестные дроны ночью атаковали предприятия в Татарстане.

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