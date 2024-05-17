Після ремонту: дрони атакували НПЗ у туапсе, там почалася масштабна пожежа (відео)

В ніч на 17 травня в місті туапсе краснодарського краю сталася масштабна пожежа на місцевому заводі з переробки нафти. За повідомленнями Telegram-каналу Astra, які базуються на свідченнях очевидців, причиною інциденту стала атака безпілотників.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За інформацією з регіонального оперативного центру, завод було атаковано за допомогою двох дронів. Пожежу, що виникла в результаті, вже вдалося взяти під контроль спецслужбами. В атаці знову звинувачують українські Сили України.

Місцеві жителі повідомляють також про перебої зі зв’язком у туапсе, додає Astra.

Ймовірно, мова йде про Туапсинський нафтопереробний завод компанії Роснєфть, який неодноразово ставав мішенню нападів. У січні 2024 року завод зазнав атаки з боку дронів Служби безпеки України. В результаті інциденту було пошкоджено обладнання для первинної переробки нафти, зокрема вакуумну та атмосферну перегонні колони.

7 травня агентство Reuters написало, що наприкінці квітня Туапсинський нафтопереробний завод Роснєфти завершив ремонт і відновив роботу після атаки дронів у січні.

Нагадаємо, 2 квітня невідомі дрони вночі атакували підприємства в Татарстані.

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