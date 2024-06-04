Ми не одні у Всесвіті: вчені виявили, що у нашій галактиці можуть існувати населені планети

Вчені роблять сенсаційні припущення про те, що за межами традиційної зони населеності зірок, де ймовірність виявлення життя вважалася низькою, можуть існувати умови, придатні для життя. Це значно розширює поле пошуку позаземних цивілізацій та робить їхню можливість існування більш реальною. Про це пише ТСН.

Нове дослідження дає підстави вважати, що:

Рідка вода, необхідна для життя, може існувати під поверхнею планет, які обертаються навколо червоних карликів.

Ці планети, багаті на воду, знаходяться за межами зони населеності, де, як раніше вважалося, умови для життя не сприятливі.

Червоні карлики - найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці, що робить їхні планети потенційно більш численними та доступними для колонізації.

Вчені припускають, що підземні океани на цих планетах можуть ховатися під крижаною корою, навіть якщо на поверхні температура падає до -73 градусів Цельсія. Ці океани, нагріті внутрішнім теплом планети, могли б стати притулком для екзопланетних форм життя.

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Відкриття, якщо воно буде підтверджено, може збільшити кількість потенційно населених планет у 100 разів. Це значно розширює горизонти пошуку позаземного життя та робить його більш ймовірним.

Дослідники планують використовувати нові телескопи та методи, щоб краще вивчити ці екзопланети та підтвердити наявність на них підземних океанів. Виявлення ознак життя на цих планетах може стати одним із найважливіших відкриттів в історії людства.

Нагадаємо, вчені виявили, що кити володіють власним алфавітом.

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