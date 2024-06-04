Мы не одни во Вселенной: ученые обнаружили, что в нашей галактике могут существовать обитаемые планеты
Ученые делают сенсационные предположения о том, что за пределами традиционной зоны обитаемости звезд, где вероятность обнаружения жизни считалась низкой, могут существовать условия, пригодные для жизни. Это значительно расширяет поле поиска внеземных цивилизаций и делает их возможность более реальной. Об этом пишет ТСН.
Новое исследование дает основания полагать, что:
- Жидкая вода, необходимая для жизни, может существовать под поверхностью планет, вращающихся вокруг красных карликов.
- Эти планеты, богатые водой, находятся за пределами зоны населенности, где, как раньше считалось, условия для жизни не благоприятны.
- Красные карлики – самый распространенный тип звезд в нашей галактике, что делает их планеты потенциально более многочисленными и доступными для колонизации.
Ученые предполагают, что подземные океаны на этих планетах могут укрываться под ледяной корой, даже если на поверхности температура падает до -73 градусов Цельсия. Эти океаны, нагретые внутренним теплом планеты, могли стать пристанищем для экзопланетных форм жизни.
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Открытие, если оно будет подтверждено, может увеличить количество потенциально обитаемых планет в 100 раз. Это значительно расширяет горизонты поиска внеземной жизни и делает его более вероятным.
Исследователи планируют использовать новые телескопы и методы, чтобы лучше изучить эти экзопланеты и подтвердить наличие подземных океанов. Выявление признаков жизни на этих планетах может стать одним из самых важных открытий в истории человечества.
Напомним, ученые обнаружили, что киты владеют собственным алфавитом.
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