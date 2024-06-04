Мы не одни во Вселенной: ученые обнаружили, что в нашей галактике могут существовать обитаемые планеты

Ученые делают сенсационные предположения о том, что за пределами традиционной зоны обитаемости звезд, где вероятность обнаружения жизни считалась низкой, могут существовать условия, пригодные для жизни. Это значительно расширяет поле поиска внеземных цивилизаций и делает их возможность более реальной. Об этом пишет ТСН.

Новое исследование дает основания полагать, что:

Жидкая вода, необходимая для жизни, может существовать под поверхностью планет, вращающихся вокруг красных карликов.

Эти планеты, богатые водой, находятся за пределами зоны населенности, где, как раньше считалось, условия для жизни не благоприятны.

Красные карлики – самый распространенный тип звезд в нашей галактике, что делает их планеты потенциально более многочисленными и доступными для колонизации.

Ученые предполагают, что подземные океаны на этих планетах могут укрываться под ледяной корой, даже если на поверхности температура падает до -73 градусов Цельсия. Эти океаны, нагретые внутренним теплом планеты, могли стать пристанищем для экзопланетных форм жизни.

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Открытие, если оно будет подтверждено, может увеличить количество потенциально обитаемых планет в 100 раз. Это значительно расширяет горизонты поиска внеземной жизни и делает его более вероятным.

Исследователи планируют использовать новые телескопы и методы, чтобы лучше изучить эти экзопланеты и подтвердить наличие подземных океанов. Выявление признаков жизни на этих планетах может стать одним из самых важных открытий в истории человечества.

Напомним, ученые обнаружили, что киты владеют собственным алфавитом.

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