Мужчинам будут вклеивать штрих-код в военный билет: для чего это нужно

Военнообязанным мужчинам в Украине будут вклеивать штрихкод в их военный билет. Основная цель этого нововведения – обеспечить возможность быстрой проверки обновления личных данных во время инспекции документов сотрудниками ТЦК или полицейскими.

Об этом информирует Судебно-юридическая газета. Известно, что каждому военнообязанному будет присваиваться уникальный VIN-код через систему "Оберег". Этот код будет служить идентификатором личности.

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В случае отсутствия этого кода в военно-учетном документе, можно сделать вывод, что информация о лице не была актуализирована в ТЦК. Если же мужчину с таким документом остановят на улице, будет сложно доказать обратное.

"Сейчас прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного по единой форме. Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца. Вместе с тем, документы "старой" формы останутся в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки об обновлении данных и т.д.", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, о чем следует знать мужчинам об усилении мобилизации с 18 мая.

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