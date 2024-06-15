Чи можуть 17-річні українці, які перебувають за кордоном оновити дані через Резерв+

Згідно з оновленими правилами, 17-річні українці, які перебувають за кордоном, тепер можуть оновити свої дані для постановки на військовий облік через дипломатичні установи України, а не через застосунок "Резерв+". Про це заявив речник речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Це стало можливим завдяки низці змін, внесених Кабінетом Міністрів України:

Встановлено можливість оновлення даних через дипломатичні установи. Раніше це було неможливо зробити дистанційно, через що виникали складнощі для українців, які перебувають за кордоном. Крім того, було введено QR-код у застосунку "Резерв+". Це електронний документ, який буде рівнозначний паперовому військовому обліковому документу. З його допомогою можна буде без проблем перетинати кордон та використовувати для інших цілей.

Читайте також: У ТЦК прокоментували видачу "бойових" повісток

Також, була додана опція для виправлення помилок у даних. Військовослужбовці, які зареєструвалися у "Резерві+", зможуть самостійно виправити помилки, наприклад, статус "у розшуку".

Очікується, що ці зміни значно спростять процес постановки на військовий облік для 17-річних українців за кордоном.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, чому ви можете отримати повістку на вулиці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!