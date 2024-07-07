Мобилизация в Украине: с какими болезнями не забирают в ВСУ

В Украине продолжается мобилизация, однако мужчины с определенными заболеваниями не подлежат призыву на военную службу.

Это указано в документе № z1467-23, который утверждает изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Об этом пишет ТСН.

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Согласно документу, если у военнообязанного ВИЧ протекает без симптомов, он получает статус "ограниченно годного" для военной службы. Если же ВИЧ сопровождается паразитарными или инфекционными заболеваниями, злокачественными опухолями или другими болезнями, человек освобождается от службы как в мирное, так и в военное время.

Если говорить о туберкулезе, то человека с таким диагнозом могут призвать на службу только после полного выздоровления. Такой человек не представляет угрозы для окружающих, то есть не может никого заразить. Кроме того, прохождение службы не нанесет вреда его здоровью, если туберкулез клинически вылечен. Если у военнообязанного открытая форма туберкулеза, выделяются микобактерии из легких или продолжается процесс распада тканей, то он признается "непригодным к военной службе" и снимается с воинского учета. Однако, если туберкулез активный, но без выделения микобактерий и распада легочной ткани или внелегочный туберкулез в период основного лечения, то военнообязанный в мирное время непригоден к службе, а в военный период – ограниченно годен.

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