Мобілізація рятувальників та поліціянтів: що вигадали в уряді

Уряд України розглядає можливість дозволити мобілізацію працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції (НПУ). Це рішення вже викликало занепокоєння всередині системи, адже критики побоюються, що це може погіршити криміногенну ситуацію в країні.

Згідно з новим законодавством про мобілізацію, військовозобов'язані чоловіки, які працюють у ДСНС та НПУ, можуть бути заброньовані. Однак, на відміну від інших держслужбовців, у законі не вказано чітко, який відсоток співробітників цих структур може мати бронь. Це означає, що потенційно заброньованими можуть бути всі 100% працівників.

Читайте також: Чи доведеться проходити ВЛК при оновленні даних: у ТЦК дали вичерпну відповідь

Це викликало негативну реакцію серед громадян, які обурені тим, що всі співробітники силових структур, які мають гарну фізичну форму та навички поводження зі зброєю, можуть бути заброньованими, тоді як представники цивільних професій - ні. Проте, ситуація може швидко змінитися.

Депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко першим повідомив про рішення відправити працівників ДСНС на фронт. Він назвав це рішення "абсолютно божевільним", наголошуючи на важливості роботи рятувальників під час атак на житлові будинки та гасіння пожеж.

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція з вимогою зупинити мобілізацію рятувальників та інших працівників цивільного захисту. Вона наголошує на важливості роботи працівників ДСНС у забезпеченні безпеки громадян та дотриманні міжнародного гуманітарного права. Петиція вже набрала необхідні 25 тисяч підписів і тепер її розгляне уряд.

За даними BBC Україна, рішення про зняття 100% броні з ДСНС та Нацполу вже ухвалене, але ще тривають дискусії щодо точного відсотка мобілізованих. Передбачається, що мобілізація торкнеться в першу чергу працівників ДСНС, які обіймають посади в апаратах тилових регіональних управлінь.

Депутат Олексій Гончаренко направив депутатське звернення до уряду через можливу відсутність броні для ДСНС. Він повідомив, що Мінекономіки визначило бронювання тільки для 50% співробітників ДСНС, тоді як решта підлягають мобілізації. Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що мобілізація поліцейських залежатиме від погіршення ситуації на фронті.

Ініціатором зняття броні з ДСНС і НПУ є Міністерство оборони, проте офіційні коментарі з цього приводу відомства ще не надійшли. Тим часом під постами ДСНС у соцмережах з'являються численні коментарі з вимогою повернути бронь рятувальникам.

Нагадаємо, новий законопроєкт, що стосується мобілізації в Україні, вніс значні корективи у критерії військової придатності. Серед істотних змін, запроваджених цим законом, – оновлення переліку хвороб очей, які є підставою для звільнення від військової служби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!