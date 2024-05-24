Мобилизация по-новому: как накажут тех, кто не обновил данные и не уплатил штраф

В Верховной Раде разъяснили, что ожидает тех, кто не обновил данные о себе в военкоматах и планирует не платить штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

По словам народного депутата из Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирины Фриз, за несвоевременное обновление данных предусмотрены следующие штрафы:

17 000 грн – за первое нарушение;

25 500 грн – за повторное нарушение.

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Неуплата штрафа предусматривает уголовную ответственность – лишение свободы от 3 до 5 лет.

Адвокаты утверждают, что штрафы за мобилизационные нарушения не удваиваются, сообщает ТСН.

Штрафы налагаются судом по протоколу ТЦК. В случае неуплаты открывается исполнительное производство (дополнительные расходы 10%). Государственные исполнители могут взыскать средства принудительно.

Уплата штрафа не гарантирует освобождение от мобилизации. Обновление данных в военкомате остается обязательным для всех военнообязанных.

Обновление данных через "Резерв+"

Обновление данных через Резерв+. Источник: https://thedigital.gov.ua/

Обновление данных через Резерв+. Источник: https://thedigital.gov.ua/

Обновление данных через Резерв+. Источник: https://thedigital.gov.ua/

Обновление данных через Резерв+. Источник: https://thedigital.gov.ua/

Обновление данных через Резерв+. Источник: https://thedigital.gov.ua/

Обновление данных через Резерв+. Источник: https://thedigital.gov.ua/

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

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