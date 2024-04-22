Микроавтобус упал в пропасть посреди дороги на Киевщине: два человека погибли

Утром 22 апреля микроавтобус упал в пропасть вблизи села Олива на Киевщине. В результате ДТП два человека погибли, еще семь человек находятся в тяжелом состоянии. Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины в Telegram.

"Сегодня утром поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на территории Иванковской общины вблизи с.

Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что на трассе Иванков-Радомышль микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находились 9 пассажиров".

Во время спасательных работ были обнаружены два погибших и семь человек в тяжелом состоянии. Полиция расследует происшествия.

Напомним, сразу 27 автомобилей попали в ДТП во Львове на Скниловском мосту.

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