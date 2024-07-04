Найкраща заміна генератора для квартири: що таке EcoFlow та яка його вартість

Відновлення регулярних планових відключень електрики в Україні викликало зростання інтересу до придбання портативних зарядних пристроїв. Серед них популярними є моделі від компанії EcoFlow, які є хорошим рішенням для мешканців багатоповерхівок, де встановлення генератора не є можливим.

Команда UAportal спільно з OBOZ.UA розповідає про EcoFlow, як ним користуватися та скільки він коштує.

EcoFlow являє собою компактну зарядну станцію, яка користується популярність завдяки своїм невеликим габаритам. Цей пристрій значно менший за звичайний генератор, що робить його зручним для переміщення з одного приміщення до іншого.

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Часто EcoFlow порівнюють не лише з генераторами, але й з портативними зарядними пристроями, такими як повербанки. Однак EcoFlow вирізняється більшою потужністю і розміром, а також, завдяки виходу 220 В, здатний працювати тривалий час – навіть до кількох днів без підзарядки, в залежності від моделі.

EcoFlow також відомий своєю безпекою, екологічністю та енергоефективністю. На відміну від генераторів, які можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу та заборонені до використання в закритих приміщеннях, EcoFlow не має таких обмежень і працює значно тихіше.

Скільки коштує EcoFlow

Що стосується ціни, то вона може коливатися в залежності від потужності зарядної станції EcoFlow. В авторизованих магазинах ціни на ці пристрої стартують від 15 999 гривень і можуть досягати до 105 999 гривень.

При виборі моделі важливо звернути увагу на її наявність на складі. У разі відсутності потрібного варіанту можливо доведеться почекати або вибрати альтернативу з подібними характеристиками.

Нагадаємо, раніше ми писали про українця, який вигадав цікаве рішення у своїй квартирі, яке допомогло йому отримати цілодобове світло без відключень.

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