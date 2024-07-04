Лучшая замена генератора для квартиры: что такое EcoFlow и какова его стоимость

Возобновление регулярных плановых отключений электричества в Украине вызвало рост интереса к приобретению портативных зарядных устройств. Среди них популярны модели от компании EcoFlow, которые являются хорошим решением для жителей многоэтажек, где установка генератора не представляется возможной.

Команда UAportal совместно с OBOZ.UA рассказывает о EcoFlow, как им пользоваться и сколько он стоит.

EcoFlow представляет собой компактную зарядную станцию, которая пользуется популярность благодаря своим небольшим габаритам. Это устройство значительно меньше обычного генератора, что делает его удобным для перемещения из одного помещения в другое.

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Часто EcoFlow сравнивают не только с генераторами, но и с портативными зарядными устройствами, такими как повербанки. Однако EcoFlow отличается большей мощностью и размером, а также, благодаря выходу 220 В, способен работать длительное время - даже до нескольких дней без подзарядки, в зависимости от модели.

EcoFlow также известен своей безопасностью, экологичностью и энергоэффективностью. В отличие от генераторов, которые могут наносить вред окружающей среде и запрещены к использованию в закрытых помещениях, EcoFlow не имеет таких ограничений и работает значительно тише.

Сколько стоит EcoFlow

Что касается цены, то она может колебаться в зависимости от мощности зарядной станции EcoFlow. В авторизованных магазинах цены на эти устройства стартуют от 15 999 гривен и могут достигать до 105 999 гривен.

При выборе модели важно обратить внимание на ее наличие на складе. В случае отсутствия нужного варианта возможно придется подождать или выбрать альтернативу с подобными характеристиками.

Напомним, ранее мы писали об украинце, придумавшем интересное решение в своей квартире, которое помогло ему получить круглосуточный свет без отключений.

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