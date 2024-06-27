Курить станет дороже: сколько будут стоить сигареты и стики по новым правилам

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №11090 на первом этапе, что может привести к росту цен на табачные изделия. Законопроект находится на стадии подготовки ко второму чтению и его могут принять до начала июля.

Согласно анализу, проведенному изданием OBOZ.UA, ожидается, что цена на пачку сигарет вырастет после принятия законопроекта. Учитывая фиксированный акциз в евро, аналитики использовали прогнозируемый обменный курс гривны от МВФ и курс обмена доллара по евро, который составляет 1,07/1, для оценки будущей стоимости. Предполагается, что акциз будет составлять не менее 60% от средней розничной цены на пачку, как это предусмотрено директивой.

По информации, предоставленной редакцией, прогнозируется следующий рост цен на сигареты:

До внесения изменений в нормативные акты цена за пачку сигарет составляла 87,14 грн (в соответствии с данными Госстата).

(в соответствии с данными Госстата). В 2024 году цена увеличится до 92,8 грн за пачку.

цена увеличится до за пачку. В 2025 году стоимость поднимется до 127,4 грн . за пачку.

стоимость поднимется до . за пачку. В 2026 году ожидается дальнейший рост до 142,1 грн . за пачку.

ожидается дальнейший рост до . за пачку. В 2027 году цена составит 155,8 грн за пачку.

цена составит за пачку. В 2028 году прогнозируется цена в 173,6 грн за пачку.

Также сообщается об отдельном плане увеличения стоимости табачных изделий, предназначенных для электрического нагрева (ТВЭН), а именно сток. На данный момент пачка стиков стоит примерно 85 грн. Учитывая прогноз Международного валютного фонда по курсу гривны и планы обновления тарифов, цена будет постепенно расти:

До смены правил цена за пачку стиков была 85 грн.

В 2024 году она вырастет до 92,7 грн за пачку.

она вырастет до за пачку. В 2025 году стоимость увеличится до 115 грн за пачку.

стоимость увеличится до за пачку. В 2026 году цена составит 122,7 грн за пачку.

цена составит за пачку. В 2027 году она составит 127,8 грн за пачку.

она составит за пачку. В 2028 году ожидается цена в 133,79 грн за пачку.

Ранее мы рассказывали, что в Украине значительно подорожает алкоголь, сигареты и горючее.

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