Хто може вийти на пенсію у 55 років: потрібно відповідати ряду вимог
В Україні існують категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується осіб, які працювали в шкідливих або важких умовах праці, а також деяких професійних груп. Про це пише 24 tv.ua.
Пенсія за віком на пільгових умовах:
Хто має право:
Особи, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Вік:
- Чоловіки: 55 років за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.
- Жінки: 55 років за наявності не менше 25 років стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Винятки:
Жінки 1970 року народження і старші мають право на достроковий вихід на пенсію у віці:
- 54 роки – з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року.
- 54 роки 6 місяців – з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року.
- 55 років – з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.
Достроковий вихід на пенсію для вчителів
Умови:
- Не менше 30 років педагогічного стажу.
- Вік – 55 років.
- Зміна умов з 1 квітня 2024 року.
Винятки:
Водночас збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж:
- станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:
- з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;
- з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;
- з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;
- з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;
- з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.
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