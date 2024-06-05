Кто из водителей проедет этот перекресток первым: задача на ПДД для внимательных (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

Кто из водителей проедет перекресток первым? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток, на который выезжает красный легковой автомобиль и спецтехника, оборудованная проблесковыми маячками. Важно обратить внимание, что проблесковые маячки оранжевого цвета.

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Включение проблескового маячка оранжевого цвета не дает никаких преимуществ в движении специальным транспортным средствам, осуществляющим работы в пределах проезжей части. Оранжевые маячки используются для привлечения других участников дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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