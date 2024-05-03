Кемерон у Києві ініціює нову угоду з Україною терміном на 100 років – посольство Британії

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розпочав у Києві переговори про партнерство з Україною на 100 років.

Як повідомляє посольство Великої Британії у Facebook, 2 та 3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон відвідав Київ.

Девід Кемерон в Києві. Джерело: facebook.com/ukinukraine

Девід Кемерон в Києві. Джерело: facebook.com/ukinukraine

Девід Кемерон в Києві. Джерело: facebook.com/ukinukraine

За повідомленням посольства, очільник британської дипломатії віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак. Кемерон вважає, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама: "Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги".

Очільник МЗС Британії повідомив, що Сполучене Королівство виділяє £36 млн (майже 44 млн доларів) допомоги для енергетичної інфраструктури України. З них £20 млн – це буде екстрене фінансування для відновлення критичної інфраструктури України після російських атак.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", – додали у посольстві.