Кэмерон в Киеве инициирует новое соглашение с Украиной сроком на 100 лет – посольство Британии
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал в Киеве переговоры о партнерстве с Украиной на 100 лет.
Как сообщает посольство Великобритании в Facebook, 2 и 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон посетил Киев.
По сообщению посольства, глава британской дипломатии отдал должное стойкости украинцев перед лицом российских атак. Кэмерон считает, что эта война вызов для всего нашего поколения, и Украина не может бороться с ней сама: "Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы".
Глава МИД Британии сообщил, что Соединенное Королевство выделяет £36 млн (около 44 млн долларов) помощи для энергетической инфраструктуры Украины. Из них 20 млн £ – это будет экстренное финансирование для восстановления критической инфраструктуры Украины после российских атак.
"Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве - новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", – добавили в посольстве.