Кожен українець може збільшити розмір своєї пенсії на 50%: як діяти

Відповідно до українського законодавства існує можливість значно збільшити суму своїх пенсійних виплат. Якщо громадянин вирішить не оформлювати пенсію у стандартному віці 60 років, а почекає до 65 років і 7 місяців, він може розраховувати на збільшення пенсії на 50%.

Ця інформація базується на статті 29 закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", який передбачає підвищення пенсійних виплат для тих, хто відкладає дату виходу на пенсію. Про це пише Oboz.ua.

Якщо громадянин вирішить відкласти вихід на пенсію до п’яти років, то за кожен місяць очікування його пенсійні виплати зростатимуть на 0,5%. У випадку, коли відтермінування перевищує п’ять років, за кожен додатковий місяць пенсія збільшуватиметься на 0,75%. Наприклад, особа, яка вирішить вийти на пенсію через 5 років і 7 місяців після досягнення пенсійного віку, може розраховувати на приблизно 50% збільшення пенсійних виплат. Якщо ваша пенсія за розрахунками становить 5 тис. грн, і ви продовжите працювати, звернувшись за пенсією у віці 65 років і 7 місяців, то вона складе приблизно 7,5 тис. грн.

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З початку року середній розмір пенсії збільшився з 5,3 тис. грн до 5,7 тис. грн. Однак ця цифра не відображає всю картину, оскільки пенсійні виплати значно варіюються залежно від регіону. У Києві середня пенсія становить 7848 грн, тоді як у Тернопільській області вона в середньому дорівнює 4399 грн.

Загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,1 млн осіб, з яких 26,84% (або 2,72 млн осіб) отримують менш як 3000 грн. Ще 17,2% (або 1,7 млн осіб) мають пенсію від 3 до 4 тис. грн. Таким чином, майже 44% пенсіонерів отримують менше ніж 4 тис. грн.

Якщо ж включити до цього числа тих, хто отримує до 5 тис. грн, то виявиться, що 62,6% пенсіонерів мають пенсію нижчу за цю суму.

Отже, більшість пенсіонерів в Україні не отримують середню пенсію в розмірі 5,7 тис. грн. Ця сума розраховується як середнє арифметичне, а не як медіана, яка б краще відображала реальний розмір пенсійної виплати для більшості громадян, і ця цифра була б значно менша за 5,7 тис. грн.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що пенсіонери-початківці можуть отримати десять окладів.

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