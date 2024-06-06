Каждый украинец может увеличить размер своей пенсии на 50%: как действовать

В соответствии с украинским законодательством существует возможность значительно увеличить сумму своих пенсионных выплат. Если гражданин решит не оформлять пенсию в стандартном возрасте 60 лет, а подождет до 65 лет и 7 месяцев, он может рассчитывать на увеличение пенсии на 50%.

Эта информация базируется на статье 29 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", который предусматривает повышение пенсионных выплат для тех, кто откладывает дату выхода на пенсию. Об этом пишет Oboz.ua.

Если гражданин решит отложить выход на пенсию до пяти лет, то за каждый месяц ожидания его пенсионные выплаты будут расти на 0,5%. В случае, когда отсрочка превышает пять лет, за каждый дополнительный месяц пенсия будет увеличиваться на 0,75%. Например, лицо, которое решит выйти на пенсию через 5 лет и 7 месяцев после достижения пенсионного возраста, может рассчитывать на примерно 50% увеличения пенсионных выплат. Если ваша пенсия по расчетам составляет 5 тыс. грн, и вы продолжите работать, обратившись за пенсией в возрасте 65 лет и 7 месяцев, то она составит примерно 7,5 тыс. грн.

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С начала года средний размер пенсии увеличился с 5,3 тыс. грн до 5,7 тыс. грн. Однако эта цифра не отражает всю картину, поскольку пенсионные выплаты значительно варьируются в зависимости от региона. В Киеве средняя пенсия составляет 7848 грн, тогда как в Тернопольской области она в среднем равна 4399 грн.

Общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,1 млн человек, из которых 26,84% (или 2,72 млн человек) получают менее 3000 грн. Еще 17,2% (или 1,7 млн человек) имеют пенсию от 3 до 4 тыс. грн. Таким образом, почти 44% пенсионеров получают менее 4 тыс. грн.

Если же включить в это число тех, кто получает до 5 тыс. грн, то окажется, что 62,6% пенсионеров имеют пенсию ниже этой суммы.

Таким образом, большинство пенсионеров в Украине не получают среднюю пенсию в размере 5,7 тыс. грн. Эта сумма рассчитывается как среднее арифметическое, а не как медиана, которая бы лучше отражала реальный размер пенсионной выплаты для большинства граждан, и эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

Напомним, ранее UAportal писал, что начинающие пенсионеры могут получить десять окладов.

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