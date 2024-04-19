'Карма у дії': у рф впав дальній бомбардувальник Ту-22М3, який вночі обстрілював Україну (відео)

Російський військовий літак зазнав аварії в районі Красногвардійське на території Ставропольського краю у Росії. За повідомленням губернатора регіону Володимира Владімірова, яке було опубліковано в Telegram, інцидент стався у п’ятницю, 19 квітня.

За його словами, екіпаж літака використав систему катапультування для евакуації. Він стверджує, що руйнувань і жертв немає.

Відповідно до інформації, наданої міноборони країни-агресора, бомбардувальник Ту-22М3 зазнав краху. Повідомляється, що інцидент стався після завершення "бойової місії", коли літак повертався на базовий аеродром. Згідно з повідомленням агентства РИА-Новости, літак не мав боєприпасів на борту.

Крім того, йдеться про те, що трьох членів екіпажу вдалося евакуювати, а пошуки четвертого пілота продовжуються. У міністерстві оборони РФ інцидент з літаком пояснили "технічним збоєм".

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Українські сухопутні війська висловилися щодо падіння російського літака, вказавши на те, що він був задіяний у нічних ракетних обстрілах по території України.

"Миттєва карма у дії - літак Ту-22М3 ВКС РФ, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", – говориться у повідомленні.

Пізніше командувач ПС України оприлюднив пост у Telegram, в якому зазначив, що уперше зенітні ракетні підрозділи у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Крім цього, під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у російській Самарі невідомі спалили гелікоптер Мі-8 вартістю до 15 мільйонів доларів.

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