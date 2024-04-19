'Карма в действии': в рф упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, который ночью обстреливал Украину (видео)

Российский военный самолет потерпел крушение в районе Красногвардейское на территории Ставропольского края в России. По сообщению губернатора региона Владимира Владимирова, которое было опубликовано в Telegram, инцидент произошел в пятницу, 19 апреля.

По его словам, экипаж самолета использовал систему катапультирования для эвакуации. Он утверждает, что разрушений и жертв нет.

Согласно информации, предоставленной минобороны страны-агрессора, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение. Сообщается, что инцидент произошел после завершения "боевой миссии", когда самолет возвращался на базовый аэродром. Согласно сообщению агентства РИА-Новости, самолет не имел боеприпасов на борту.

Кроме того, говорится о том, что трех членов экипажа удалось эвакуировать, а поиски четвертого пилота продолжаются. В министерстве обороны РФ инцидент с самолетом объяснили "техническим сбоем".

Читайте также: В Бердянске произошел прилет Storm Shadow по базированию оккупантов на Южгидромаше (фото)

Украинские сухопутные войска высказались относительно падения российского самолета, указав на то, что он был задействован в ночных ракетных обстрелах по территории Украины.

"Мгновенная карма в действии - самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", - говорится в сообщении.

Позже командующий ВС Украины обнародовал пост в Telegram, в котором отметил, что впервые зенитные ракетные подразделения во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Кроме этого, во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории.

Напомним, ранее мы сообщали, что в российской Самаре неизвестные сожгли вертолет Ми-8 стоимостью до 15 миллионов долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!