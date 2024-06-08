Який лічильник на воду краще встановити, щоб зекономити на воді

Вода – це цінний ресурс, який, на жаль, не безмежний. Зростання тарифів на комунальні послуги змушує нас шукати шляхи економії, адже рахунок за воду може бути чи не одним із найбільших. Першим кроком до економії на воді має стати встановлення індивідуального лічильника. Це дозволить вам платити лише за ту кількість води, яку ви дійсно споживаєте, а не за всіх сусідів по будинку.

Крім того, рекомендується встановити окремі лічильники на гарячу та холодну воду, адже ціна за різну температуру відрізняється. Про це пише 24 tv.ua.

Ось ще кілька порад, які допоможуть вам зекономити на воді:

Щільно закривайте кран, коли чистите зуби, миєте посуд або голитися.

Не лийте воду дарма: не використовуйте проточну воду для миття фруктів і овочів, а наповніть для цього миску.

Приймайте душ замість ванни. За 5 хвилин душу ви витратите до 100 літрів води, а під час ванни – близько 200 літрів.

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Використовуйте економну сантехніку:

Встановіть унітаз з двома режимами зливу: повним та економним. Це дозволить зекономити сім'ї з 3-х осіб до 15 літрів води щодня.

повним та економним. Це дозволить зекономити сім'ї з 3-х осіб до 15 літрів води щодня. Замініть старі крани на економні моделі з розпилювачами. Це допоможе вам менше використовувати води під час миття посуду або прийняття душу.

Це допоможе вам менше використовувати води під час миття посуду або прийняття душу. Перевірте сантехніку на наявність витоків. Навіть невелика крапля з крана може призвести до втрати 24 літрів води за добу, а за місяць – до 720 літрів!

Нагадаємо, ми вже писали, як заощадити електроенергію.

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