Какой счетчик на воду лучше установить, чтобы сэкономить на воде

Вода – это ценный ресурс, который, к сожалению, не безграничный. Рост тарифов на коммунальные услуги заставляет нас искать пути экономии, ведь счет за воду может быть одним из самых больших. Первым шагом к экономии на воде должно стать установка индивидуального счетчика. Это позволит вам платить только за количество воды, которое вы действительно потребляете, а не за всех соседей по дому.

Кроме того, рекомендуется установить отдельные счетчики на горячую и холодную воду, ведь цена за разную температуру отличается. Об этом пишет 24 tv.ua.

Вот еще несколько советов, которые помогут вам сэкономить на воде:

Плотно закрывайте кран, когда чистите зубы, моете посуду или бреетесь.

Не лейте воду зря: не используйте проточную воду для мытья фруктов и овощей, а наполните миску.

Принимайте душ вместо ванны . За 5 минут душа вы потратите до 100 литров воды, а во время ванны – около 200 литров.

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Используйте экономную сантехнику:

Установите унитаз с двумя режимами слива: полным и экономичным. Это позволит сэкономить семьи из 3 человек до 15 литров воды ежедневно.

полным и экономичным. Это позволит сэкономить семьи из 3 человек до 15 литров воды ежедневно. Замените старые краны на экономичные модели с распылителями. Это поможет вам меньше использовать воды во время мытья посуды или принятия душа.

Это поможет вам меньше использовать воды во время мытья посуды или принятия душа. Проверьте сантехнику на наличие утечек. Даже небольшая капля из крана может привести к потере 24 литров воды в сутки, а за месяц – до 720 литров!

Напомним, мы уже писали, как сэкономить электроэнергию.

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