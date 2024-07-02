Які купюри планують вивести з обігу найближчим часом: відповідь НБУ
З метою оптимізації номінального ряду гривні та покращення якості готівкових розрахунків, Національний банк України розпочинає вилучення з обігу банкнот та монет старих зразків, випущених до 2003 року. Про це пише 24 tv.ua.
Які купюри та монети вилучаються:
- Монети: 1, 2, 5 та 25 копійок.
- Банкноти: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.
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Важливо!
Обмін старих купюр та монет на нові буде можливий до кінця дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів після його завершення. Обмін можна здійснити у будь-якому відділенні Національного банку України або в уповноважених банках, зокрема в Ощадбанку та Приватбанку.
Зверніть увагу:
Деякі магазини та заклади вже зараз можуть не приймати старі купюри та монети як плату за товари та послуги.
Як обміняти старі купюри та монети:
- Зберіть всі старі купюри та монети, які у вас є.
- Відвідайте будь-яке відділення Національного банку України або уповноважений банк.
- Пред'явіть касиру старі купюри та монети.
- Отримайте натомість нові купюри та монети еквівалентної вартості.
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