Які купюри планують вивести з обігу найближчим часом: відповідь НБУ

З метою оптимізації номінального ряду гривні та покращення якості готівкових розрахунків, Національний банк України розпочинає вилучення з обігу банкнот та монет старих зразків, випущених до 2003 року. Про це пише 24 tv.ua.

Які купюри та монети вилучаються:

Монети: 1, 2, 5 та 25 копійок.

1, 2, 5 та 25 копійок. Банкноти: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.

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Важливо!

Обмін старих купюр та монет на нові буде можливий до кінця дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів після його завершення. Обмін можна здійснити у будь-якому відділенні Національного банку України або в уповноважених банках, зокрема в Ощадбанку та Приватбанку.

Зверніть увагу:

Деякі магазини та заклади вже зараз можуть не приймати старі купюри та монети як плату за товари та послуги.

Як обміняти старі купюри та монети:

Зберіть всі старі купюри та монети, які у вас є. Відвідайте будь-яке відділення Національного банку України або уповноважений банк. Пред'явіть касиру старі купюри та монети. Отримайте натомість нові купюри та монети еквівалентної вартості.

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