Какие категории украинцев могут потерять субсидию и почему

Изменения в составе домохозяйства или крупные покупки могут привести к просмотру вашего права на субсидию. Чтобы сохранить помощь, важно обновить информацию о себе и членах вашей семьи. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто должен обновить данные до 1 июля 2024 года:

Внутри перемещенные лица проживающие в вашем домохозяйстве.

Арендаторы жилья.

Заявители на субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Те, кому в мае 2024 года назначена субсидия в размере 0 гривен.

Если размер субсидии, назначенный в мае, не изменился, подавать новое заявление не нужно.

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Как подать заявку на обновление информации:

Лично: обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг или уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг или уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. По почте: отправьте заявление и копии документов в адрес органа ПФУ.

отправьте заявление и копии документов в адрес органа ПФУ. Онлайн: через портал либо мобильное приложение ПФУ, либо через портал "Действие".

Напомним, мы уже писали, изменятся ли тарифы на газ с 1 июня.

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