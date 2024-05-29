Какие категории украинцев могут потерять субсидию и почему
Изменения в составе домохозяйства или крупные покупки могут привести к просмотру вашего права на субсидию. Чтобы сохранить помощь, важно обновить информацию о себе и членах вашей семьи. Об этом пишет 24 tv.ua.
Кто должен обновить данные до 1 июля 2024 года:
- Внутри перемещенные лица проживающие в вашем домохозяйстве.
- Арендаторы жилья.
- Заявители на субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.
- Те, кому в мае 2024 года назначена субсидия в размере 0 гривен.
Если размер субсидии, назначенный в мае, не изменился, подавать новое заявление не нужно.
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Как подать заявку на обновление информации:
- Лично: обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг или уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.
- По почте: отправьте заявление и копии документов в адрес органа ПФУ.
- Онлайн: через портал либо мобильное приложение ПФУ, либо через портал "Действие".
Напомним, мы уже писали, изменятся ли тарифы на газ с 1 июня.
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