Як зекономити на використанні бойлера вдома
Зростання цін на електроенергію змушує українців шукати шляхи економії. Бойлер, як один з найбільших споживачів електроенергії в оселі, стає предметом пильної уваги. Про це пише 24 tv.
Ось декілька порад, які допоможуть вам зменшити витрати на електроенергію, використовуючи бойлер:
Оберіть правильний бойлер:
- Об'єм: Для сім'ї з 2-3 осіб достатньо бойлера на 50-60 літрів.
- Енергоефективність: Віддавайте перевагу моделям з класом А/А+ або вище.
Налаштуйте режим роботи:
- Температура: Встановіть температуру нагрівання на 55°C. Це оптимальний рівень для комфортного використання та економії електроенергії.
- Час: Програмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера за допомогою "розумної" розетки. Це дозволить використовувати його в нічний час, коли тарифи на електроенергію нижчі.
- Двозонний лічильник: Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, ви можете суттєво економити,використовуючи бойлер вночі (з 23:00 до 7:00), коли діє здешевлення.
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Регулярне обслуговування:
- Чистка: Вчасно чистіть бойлер від накипу. Це покращить його теплообмін та зменшить споживання електроенергії.
Міф про вимкнення бойлера на ніч:
- Не варто вимикати бойлер на ніч, якщо ви плануєте використовувати його вранці. Нагрівання холодної води з нуля потребуватиме більше енергії, ніж підтримання заданої температури протягом ночі.
Пам'ятайте:
- З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію зріс до 4,32 грн/кВт-год.
- Економне використання бойлера – це не лише економія коштів, але й турбота про довкілля.
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