Як зекономити на використанні бойлера вдома

Зростання цін на електроенергію змушує українців шукати шляхи економії. Бойлер, як один з найбільших споживачів електроенергії в оселі, стає предметом пильної уваги. Про це пише 24 tv.

Ось декілька порад, які допоможуть вам зменшити витрати на електроенергію, використовуючи бойлер:

Оберіть правильний бойлер:

Об'єм: Для сім'ї з 2-3 осіб достатньо бойлера на 50-60 літрів.

Для сім'ї з 2-3 осіб достатньо бойлера на 50-60 літрів. Енергоефективність: Віддавайте перевагу моделям з класом А/А+ або вище.

Налаштуйте режим роботи:

Температура: Встановіть температуру нагрівання на 55°C. Це оптимальний рівень для комфортного використання та економії електроенергії.

Час: Програмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера за допомогою "розумної" розетки. Це дозволить використовувати його в нічний час, коли тарифи на електроенергію нижчі.

Програмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера за допомогою "розумної" розетки. Це дозволить використовувати його в нічний час, коли тарифи на електроенергію нижчі. Двозонний лічильник: Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, ви можете суттєво економити,використовуючи бойлер вночі (з 23:00 до 7:00), коли діє здешевлення.

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Регулярне обслуговування:

Чистка: Вчасно чистіть бойлер від накипу. Це покращить його теплообмін та зменшить споживання електроенергії.

Міф про вимкнення бойлера на ніч:

Не варто вимикати бойлер на ніч, якщо ви плануєте використовувати його вранці. Нагрівання холодної води з нуля потребуватиме більше енергії, ніж підтримання заданої температури протягом ночі.

Пам'ятайте:

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію зріс до 4,32 грн/кВт-год.

Економне використання бойлера – це не лише економія коштів, але й турбота про довкілля.

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