Як зробити макіяж smokey eyes на віковій шкірі

Деякі помилково вважають, що з віком жінкам слід відмовитися від сміливих прийомів макіяжу, таких як smoky eyes. Насправді, немає жодних причин обмежувати себе! Візажисти переконані, що smoky eyes можна й далі використовувати, просто трохи підкоригувавши техніку нанесення. Про це пише Обозреватель.

Підготуйте повіки:

Праймер: Обов'язково використовуйте праймер для тіней, адже він забезпечить рівномірне покриття та стійкість макіяжу.

Обов'язково використовуйте праймер для тіней, адже він забезпечить рівномірне покриття та стійкість макіяжу. Визначте складку повіка: Розслабте обличчя і подивіться в дзеркало. Складка повіка - це те місце, де рухома повіка стикається зі стаціонарною.

Розслабте обличчя і подивіться в дзеркало. Складка повіка - це те місце, де рухома повіка стикається зі стаціонарною. Затініть складку: Нанесіть на складку один або два шари матових тіней, трохи темніших за ваш природний колір шкіри. Це допоможе візуально підтягнути повіки.

Розтушовуйте тіні правильно:

Зміна напрямку: На відміну від юного віку, коли розтушовування робили в напрямку скроні, тепер його слід направляти вгору. Це допоможе візуально підтягнути шкіру повік.

На відміну від юного віку, коли розтушовування робили в напрямку скроні, тепер його слід направляти вгору. Це допоможе візуально підтягнути шкіру повік. Стрілка: Спробуйте намалювати підводкою стрілку, спрямовану від зовнішнього куточка ока вертикально вгору. Далі від точки зіниці підведіть до верхнього кінчика цієї лінії ще одну, під кутом 45 градусів. Заповніть отриманий трикутник темними тінями.

Додаткові поради:

Використовуйте матові тіні: Їхні чіткі лінії та насиченість краще підходять для зрілої шкіри, ніж перламутровий фініш.

Їхні чіткі лінії та насиченість краще підходять для зрілої шкіри, ніж перламутровий фініш. Не бійтеся сяяти: Додайте трохи сяючих тіней у внутрішній куточок ока та під бровою, щоб освіжити погляд.

Додайте трохи сяючих тіней у внутрішній куточок ока та під бровою, щоб освіжити погляд. Підкресліть брови: Їх форма та чіткість відіграють важливу роль у візуальному омолодженні обличчя.

Їх форма та чіткість відіграють важливу роль у візуальному омолодженні обличчя. Не забувайте про туш: Вона візуально збільшить вії та зробить погляд більш відкритим.

Пам'ятайте, що найголовніше - це впевненість у собі. Носіть макіяж, який вам подобається, і не бійтеся експериментувати!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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