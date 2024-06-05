Как сделать макияж smokey eyes на возрастной коже

Некоторые ошибочно полагают, что с возрастом женщинам следует отказаться от смелых приемов макияжа, таких как smoky eyes. На самом деле нет никаких причин ограничивать себя! Визажисты убеждены, что smoky eyes можно и дальше использовать, просто немного подкорректировав технику нанесения. Об этом пишет Обозреватель.

Подготовьте веки:

Праймер Обязательно используйте праймер для теней, ведь он обеспечит равномерное покрытие и стойкость макияжа.

Обязательно используйте праймер для теней, ведь он обеспечит равномерное покрытие и стойкость макияжа. Определите складку век: Расслабьте лицо и посмотрите в зеркало. Складка века – это то место, где подвижное веко сталкивается со стационарным.

Расслабьте лицо и посмотрите в зеркало. Складка века – это то место, где подвижное веко сталкивается со стационарным. Затените складку: Нанесите на складку один или два слоя матовых теней, немного темнее вашего естественного цвета кожи. Это поможет визуально подтянуть веки.

Растушевывайте тени правильно:

Изменение направления: В отличие от юного возраста, когда растушевку производили в направлении виска, теперь его следует направлять вверх. Это поможет зрительно подтянуть кожу век.

В отличие от юного возраста, когда растушевку производили в направлении виска, теперь его следует направлять вверх. Это поможет зрительно подтянуть кожу век. Стрелка Попробуйте нарисовать подводкой стрелку, направленную от внешнего уголка глаза вертикально вверх. Далее от точки зрачка подведите к верхнему кончику этой линии еще одну, под углом 45 градусов. Заполните полученный треугольник темными тенями.

Дополнительные советы:

Используйте матовые тени: Их четкие линии и насыщенность лучше подходят для зрелой кожи, чем перламутровый финиш.

Их четкие линии и насыщенность лучше подходят для зрелой кожи, чем перламутровый финиш. Не бойтесь сиять: Добавьте немного сияющих теней во внутренний уголок глаза и под бровью, чтобы освежить взгляд.

Добавьте немного сияющих теней во внутренний уголок глаза и под бровью, чтобы освежить взгляд. Подчеркните брови: Их форма и четкость играют немаловажную роль в визуальном омоложении лица.

Их форма и четкость играют немаловажную роль в визуальном омоложении лица. Не забывайте о туше: Она зрительно увеличит ресницы и сделает взгляд более открытым.

Помните, что самое главное – это уверенность в себе. Носите макияж, который вам нравится, и не бойтесь экспериментировать!

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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