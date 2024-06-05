Як зробити макіяж на фотосесію: є важливі нюанси

Професійна фотосесія або зйомка важливої події – це чудовий спосіб зберегти цінні спогади на довгі роки. І, звичайно ж, кожна хочеться виглядати на цих фотографіях бездоганно.

Але макіяж може як підкреслити вашу красу, так і зіпсувати все враження. Щоб уникнути помилок, рекомендуємо скористатися порадами візажистів, які допоможуть вам створити ідеальний макіяж для фотосесії. Про це пише Обозреватель.

Не експериментуйте з новим:

Залиште експерименти з новими косметичними засобами на потім. Алергічна реакція, незвичний колір або неякісні продукти можуть зіпсувати ваш настрій та фото. Використовуйте перевірені та улюблені засоби, які гарантовано підійдуть вам.

Подбайте про себе:

Здоровий сон, правильне харчування та достатня кількість води протягом тижня перед фотосесією допоможуть вам сяяти на знімках. Так ви будете виглядати свіжо та сповненими сил.

Зволоження - основа всього:

Незалежно від типу шкіри, перед нанесенням макіяжу очистіть обличчя м'яким засобом та нанесіть зволожуючий крем. Це зробить вашу шкіру більш еластичною, матовою та допоможе уникнути тьмяного вигляду.

Відмовтеся від тонального крему з SPF:

SPF-фільтри в тональному засобі можуть давати білі плями та розводи на фото. Натомість використовуйте пудру для закріплення макіяжу з SPF.

Контроль жирного блиску:

У світлі фотоспалахів жирний блиск на шкірі стає особливо помітним.

Використовуйте матові тональні засоби, пудру та рум'яна.

Хайлайтер наносьте лише на невеликі ділянки: внутрішній куточок очей, перенісся, арку Купідона та верхню частину вилиць.

Не забудьте про промокальний папір, щоб усунути надлишки шкірного сала перед зйомкою.

Колір для макіяжу, а не навпаки:

Вибирайте максимально природні відтінки для тонування та контурингу.

Ретельно розтушовуйте всі продукти, щоб не було чітких переходів.

Яскраві кольори використовуйте лише для акцентів.

Пам'ятайте, що занадто темні губи та брови візуально додають вік.

Не забудьте про брови та вії:

Охайні брови правильної форми підкреслять ваші очі та обличчя в цілому.

Вії нафарбуйте тушшю, щоб зробити погляд більш відкритим та виразним.

Стійкість макіяжу:

Використовуйте водостійку туш та стійкі помади/блиски.

Зафіксуйте макіяж спеціальним спреєм.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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