Как сделать макияж на фотосессию: есть важные нюансы
Профессиональная фотосессия или съемка важного события – отличный способ сохранить ценные воспоминания на долгие годы. И конечно же, каждая хочется выглядеть на этих фотографиях безупречно.
Но макияж может как подчеркнуть вашу красоту, так и испортить все впечатления. Чтобы избежать ошибок, рекомендуем воспользоваться советами визажистов, которые помогут вам создать идеальный макияж для фотосессии. Об этом пишет Обозреватель.
Не экспериментируйте с новым:
Оставьте эксперименты с новыми косметическими средствами на потом. Аллергическая реакция, необычный цвет или некачественные продукты могут испортить ваше настроение и фото. Используйте проверенные и любимые средства, которые вам гарантированно подойдут.
Позаботьтесь о себе:
Здоровый сон, правильное питание и достаточное количество воды в течение недели перед фотосессией помогут вам сиять на снимках. Так вы будете выглядеть свежо и полон сил.
Увлажнение – основа всего:
Независимо от типа кожи перед нанесением макияжа очистите лицо мягким средством и нанесите увлажняющий крем. Это сделает вашу кожу эластичной, матовой и поможет избежать тусклого вида.
Откажитесь от тонального крема из SPF:
SPF-фильтры в тональном средстве могут давать белые пятна и разводы на фото. Используйте пудру для закрепления макияжа с SPF.
Контроль жирного блеска:
- В свете фотовспышек жирный блеск на коже становится особенно заметным.
- Используйте матовые тональные средства, пудру и румяна.
- Хайлайтер наносите только на небольшие участки: внутренний уголок глаз, переносицу, арку Купидона и верхнюю часть скул.
- Не забудьте о промокающей бумаге, чтобы устранить излишки кожного сала перед съемкой.
Цвет для макияжа, а не наоборот:
- Выбирайте максимально естественные оттенки для тонировки и контуринга.
- Тщательно растушевывайте все продукты, чтобы не было четких переходов.
- Яркие цвета используйте только для акцентов.
- Помните, что черные губы и брови визуально добавляют возраст.
Не забудьте о брови и ресницах:
- Аккуратные брови правильной формы подчеркнут ваши глаза и лица в целом.
- Ресницы накрасьте тушью, чтобы сделать взгляд более открытым и выразительным.
Устойчивость макияжа:
- Используйте водостойкую тушь и стойкие помады/блески.
- Зафиксируйте макияж специальным спреем.
Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.
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