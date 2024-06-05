Как сделать макияж на фотосессию: есть важные нюансы

Профессиональная фотосессия или съемка важного события – отличный способ сохранить ценные воспоминания на долгие годы. И конечно же, каждая хочется выглядеть на этих фотографиях безупречно.

Но макияж может как подчеркнуть вашу красоту, так и испортить все впечатления. Чтобы избежать ошибок, рекомендуем воспользоваться советами визажистов, которые помогут вам создать идеальный макияж для фотосессии. Об этом пишет Обозреватель.

Не экспериментируйте с новым:

Оставьте эксперименты с новыми косметическими средствами на потом. Аллергическая реакция, необычный цвет или некачественные продукты могут испортить ваше настроение и фото. Используйте проверенные и любимые средства, которые вам гарантированно подойдут.

Позаботьтесь о себе:

Здоровый сон, правильное питание и достаточное количество воды в течение недели перед фотосессией помогут вам сиять на снимках. Так вы будете выглядеть свежо и полон сил.

Увлажнение – основа всего:

Независимо от типа кожи перед нанесением макияжа очистите лицо мягким средством и нанесите увлажняющий крем. Это сделает вашу кожу эластичной, матовой и поможет избежать тусклого вида.

Откажитесь от тонального крема из SPF:

SPF-фильтры в тональном средстве могут давать белые пятна и разводы на фото. Используйте пудру для закрепления макияжа с SPF.

Контроль жирного блеска:

В свете фотовспышек жирный блеск на коже становится особенно заметным.

Используйте матовые тональные средства, пудру и румяна.

Хайлайтер наносите только на небольшие участки: внутренний уголок глаз, переносицу, арку Купидона и верхнюю часть скул.

Не забудьте о промокающей бумаге, чтобы устранить излишки кожного сала перед съемкой.

Цвет для макияжа, а не наоборот:

Выбирайте максимально естественные оттенки для тонировки и контуринга.

Тщательно растушевывайте все продукты, чтобы не было четких переходов.

Яркие цвета используйте только для акцентов.

Помните, что черные губы и брови визуально добавляют возраст.

Не забудьте о брови и ресницах:

Аккуратные брови правильной формы подчеркнут ваши глаза и лица в целом.

Ресницы накрасьте тушью, чтобы сделать взгляд более открытым и выразительным.

Устойчивость макияжа:

Используйте водостойкую тушь и стойкие помады/блески.

Зафиксируйте макияж специальным спреем.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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