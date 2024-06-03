Як зробити брови густішими: макіяж в поміч

Часи вищипаних у ниточку брів давно минули – зараз в моді натуральна форма та доглянуті густі арки. Але що робити, якщо від природи у вас у цій зоні не дуже інтенсивно росте волосся?

Не хвилюйтесь, адже професійні бровисти мають кілька чітких рекомендацій, які допоможуть вам зробити ваші брови більш густими та пухнастими. Про це пише ОBOZ.

Не зловживайте вищипуванням:

Регулярне видалення волосків пінцетом може призвести до пошкодження волосяних цибулин та уповільнити ріст брів. Тому рекомендується видаляти лише ті волоски, які вибиваються за межі вашої природної арки. Дайте бровам повністю відрости, щоб зрозуміти, як найкраще корегувати їх форму.

Не пропускайте відлущування:

М'яке відлущування відмерлих клітин шкіри в області брів може стимулювати ріст волосся. Для цього використовуйте делікатні скраби або пілінги, адже шкіра під бровами тонка і потребує дбайливого догляду.

Відрегулюйте свою дієту:

Якість волосся, в тому числі на бровах, залежить від раціону харчування. Подбайте про те, щоб у вашому меню було достатньо біотину, вітаміну Е, омега-3 жирних кислот. Ці поживні речовини також принесуть користь вашій зачісці. Не забувайте пити достатньо води – зневоднення негативно впливає на ріст волосся.

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Використовуйте сироватки:

Спеціальні сироватки для брів містять активні речовини, які стимулюють ріст нових волосків та покращують стан вже існуючих. Перед використанням сироватки на обличчі обов'язково протестуйте її на згині ліктя, щоб переконатися у відсутності алергічної реакції.

Правильно робіть макіяж:

Надати бровам ідеальну форму допоможуть певні макіяжні лайфхаки. Заповнюйте прогалини за допомогою добре загостреного олівця, домальовуючи ним волоски, яких бракує. Для створення ефекту густих брів використовуйте пудрові засоби. Фіксуйте волоски гелем, щоб вони не втрачали форму протягом дня. Додайте краплю хайлайтера під брову, щоб візуально підняти її та зробити більш чіткою.

Нагадаємо, ми вже писали, правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан.

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