Как сделать брови более густыми: макияж в помощь

Времена выщипанных в ниточку бровей давно прошли – сейчас в моде натуральная форма и ухоженные густые арки. Но что делать, если от природы у вас в этой зоне не слишком интенсивно растут волосы?

Не беспокойтесь, ведь профессиональные бровисты имеют несколько четких рекомендаций, которые помогут вам сделать ваши брови более густыми и пушистыми. Об этом пишет ОBOZ.

Не злоупотребляйте выщипыванием:

Регулярное удаление волосков пинцетом может привести к повреждению волосяных луковиц и замедлить рост бровей. Поэтому рекомендуется удалять только те волоски, которые выбиваются за пределы вашей природной арки. Дайте бровям полностью отрасти, чтобы понять, как лучше корректировать их форму.

Не пропускайте отшелушивание:

Мягкое отшелушивание отмерших клеток кожи в области бровей может стимулировать рост волос. Для этого используйте деликатные скрабы или пилинги, ведь кожа под бровями тонкая и нуждается в бережном уходе.

Отрегулируйте свою диету:

Качество волос, в том числе на бровях, зависит от рациона питания. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем меню было достаточно биотина, витамина Е, омега-3 жирных кислот. Эти питательные вещества также принесут пользу вашей прическе. Не забывайте пить достаточно воды – обезвоживание отрицательно сказывается на росте волос.

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Используйте сыворотки:

Специальные сыворотки для бровей содержат активные вещества, стимулирующие рост новых волосков и улучшающие состояние уже существующих. Перед использованием сыворотки на лице обязательно протестируйте ее на сгибе локтя, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.

Правильно делайте макияж:

Придать бровям идеальную форму помогут определенные макияжные лайфхаки. Заполняйте пробелы с помощью хорошо заостренного карандаша, дорисовывая им недостающие волоски. Для создания эффекта густых бровей используйте пудровые средства. Фиксируйте волоски гелем, чтобы они не теряли форму в течение дня. Добавьте каплю хайлайтера под бровь, чтобы визуально приподнять ее и сделать более четкой.

Напомним, мы уже писали, правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.

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