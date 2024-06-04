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Як самостійно зробити салонну укладку феном

Ціхоцька Марія

Як самостійно зробити салонну укладку феном
На щастя, сучасні інструменти та засоби для укладки роблять цей процес доступним і результативним.

Вдала укладка феном може додати образу шику та стилю, але зробити її вдома самостійно виходить не завжди. На щастя, сучасні інструменти та засоби для укладки роблять цей процес доступним і результативним.

OBOZ.UA зібрав поради професійних перукарів, які допоможуть вам створити бездоганну укладку феном:

Інструменти:

  • Щітка для розплутування: Ця щітка допоможе розчесати вологе волосся без шкоди для його структури.
  • Щітка для укладки: Використовуйте її для формування зачіски.
  • Термозахисний засіб: Захистить волосся від гарячого повітря фена.
  • Незмивний кондиціонер: Додасть текстури та полегшить укладку.
  • Затискачі для волосся: Допоможуть розділити волосся на секції.
  • Фен з насадкою-концентратором: Фокусує потік повітря для кращої укладки.
  • Лак для волосся: Фіксує укладку.

Підготовка волосся:

  • Дайте волоссю підсохнути: Почекайте, поки волосся висохне на 50-80% перед сушінням феном.
  • Нанесіть термозахист: Виберіть засіб, який підходить вашому типу волосся.
  • Розплутайте волосся: Розчешіть волосся, щоб видалити всі вузлики.
  • Розділіть волосся на секції: Це полегшить сушіння та укладку.

Сушіння феном:

  • Використовуйте насадку-концентратор: Направляйте потік повітря від коренів до кінчиків волосся.
  • Сушіть волосся по секціях: Не намагайтесь сушити все волосся одночасно.
  • Завершіть укладку прохолодним повітрям: Це допоможе закрити кутикулу волосся та зафіксувати укладку.
  • Використовуйте дифузор: Ця насадка допоможе вам зберегти завитки.

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Стайлінг:

  • Використовуйте лак для волосся: Нанесіть його на гребінець і проведіть по волоссю.
  • Для додаткової фіксації: Розпорошіть лак на пальці і увітріть його біля коріння волосся.

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Соціум