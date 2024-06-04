Як самостійно зробити салонну укладку феном
Вдала укладка феном може додати образу шику та стилю, але зробити її вдома самостійно виходить не завжди. На щастя, сучасні інструменти та засоби для укладки роблять цей процес доступним і результативним.
OBOZ.UA зібрав поради професійних перукарів, які допоможуть вам створити бездоганну укладку феном:
Інструменти:
- Щітка для розплутування: Ця щітка допоможе розчесати вологе волосся без шкоди для його структури.
- Щітка для укладки: Використовуйте її для формування зачіски.
- Термозахисний засіб: Захистить волосся від гарячого повітря фена.
- Незмивний кондиціонер: Додасть текстури та полегшить укладку.
- Затискачі для волосся: Допоможуть розділити волосся на секції.
- Фен з насадкою-концентратором: Фокусує потік повітря для кращої укладки.
- Лак для волосся: Фіксує укладку.
Підготовка волосся:
- Дайте волоссю підсохнути: Почекайте, поки волосся висохне на 50-80% перед сушінням феном.
- Нанесіть термозахист: Виберіть засіб, який підходить вашому типу волосся.
- Розплутайте волосся: Розчешіть волосся, щоб видалити всі вузлики.
- Розділіть волосся на секції: Це полегшить сушіння та укладку.
Сушіння феном:
- Використовуйте насадку-концентратор: Направляйте потік повітря від коренів до кінчиків волосся.
- Сушіть волосся по секціях: Не намагайтесь сушити все волосся одночасно.
- Завершіть укладку прохолодним повітрям: Це допоможе закрити кутикулу волосся та зафіксувати укладку.
- Використовуйте дифузор: Ця насадка допоможе вам зберегти завитки.
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Стайлінг:
- Використовуйте лак для волосся: Нанесіть його на гребінець і проведіть по волоссю.
- Для додаткової фіксації: Розпорошіть лак на пальці і увітріть його біля коріння волосся.
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