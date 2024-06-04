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Как самостоятельно сделать салонную укладку феном

Цихоцкая Мария

Как самостоятельно сделать салонную укладку феном
К счастью, современные инструменты и инструменты для укладки делают этот процесс доступным и результативным.

Удачная укладка феном может добавить образ шика и стиля, но сделать его дома самостоятельно получается не всегда. К счастью, современные инструменты и инструменты для укладки делают этот процесс доступным и результативным.

OBOZ.UA собрал советы профессиональных парикмахеров, которые помогут вам создать безупречную укладку феном:

Инструменты:

  • Щетка для распутывания: Эта щетка поможет расчесать влажные волосы без ущерба для его структуры.
  • Щетка для укладки: Используйте ее для формирования прически.
  • Защитит волосы от горячего воздуха фена.
  • Несмываемый кондиционер: Добавит текстуры и облегчит укладку.
  • Зажимы для волос Помогут разделить волосы на секции.
  • Фен с насадкой-концентратором: Фокусирует поток воздуха для лучшей укладки.
  • Лак для волос: Фиксирует укладку.

Подготовка волос:

  • Дайте волосам подсохнуть: Подождите, пока волосы высохнут на 50-80% перед сушкой феном.
  • Нанесите термозащиту: Выберите средство, подходящее вашему типу волос.
  • Распутайте волосы: Расчешите волосы, чтобы удалить все узелки.
  • Разделите волосы на секции: Это облегчит сушку и укладку.

Сушка феном:

  • Используйте насадку-концентратор: Направляйте поток воздуха от корней к кончикам волос.
  • Сушите волосы по секциям: Не пытайтесь сушить все волосы одновременно.
  • Завершите укладку холодным воздухом: Это поможет закрыть кутикулу волос и зафиксировать укладку.
  • Используйте диффузор: Эта насадка поможет вам сохранить завитки.

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Стайлинг:

  • Используйте лак для волос: Нанесите его на расческу и проведите по волосам.
  • Для дополнительной фиксации: Распылите лак на пальце и вотрите его у корней волос.

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