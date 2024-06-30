Як правильно користуватись консилером, щоб був ефект підтягнутої шкіри

Консилер – це справжня палочка-виручалочка у світі краси, адже він здатен не лише приховати недосконалості, але й візуально підтягнути овал обличчя. Завдяки щільній текстурі консилер маскує темні кола під очима, прищі, пігментні плями, розширені пори, почервоніння та інші недоліки, роблячи вашу шкіру бездоганною. Про це пише OBOZ.

Різноманіття консилерів:

На ринку представлений широкий спектр консилерів, які відрізняються за консистенцією, складом та фінішем. Ви можете знайти консилери:

Рідкі:

Легкі та зручні у нанесенні, ідеально підходять для делікатної зони навколо очей.

Кремові:

Щільні та стійкі, чудово маскують недоліки.

Стікові:

Компактні та зручні для носіння в косметичці, забезпечують щільне покриття.

Мінеральні:

Підходять для чутливої ​​шкіри, мають натуральний склад.

Як використовувати консилер для підтяжки обличчя:

Професійні візажисти розкривають секрет: консилер може стати вашим союзником у боротьбі за підтягнутий овал обличчя.

Вибір консилера: Для досягнення ліфтинг-ефекту рекомендується використовувати консилер на один-два тони світліший за ваш природний тон шкіри.

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Нанесення: Зовнішній куточок ока: Нанесіть консилер на зовнішній куточок ока, потім легким рухом підніміть його вгору і розтушуйте до скроні.

Нанесіть консилер на зовнішній куточок ока, потім легким рухом підніміть його вгору і розтушуйте до скроні. Зовнішній куточок рота: Нанесіть консилер на зовнішній куточок рота, щоб приховати вікові складки. Мішки під очима: Додайте трохи консилера на внутрішній куточок ока та вздовж ніздрів, щоб замаскувати темні кола.

Додайте трохи консилера на внутрішній куточок ока та вздовж ніздрів, щоб замаскувати темні кола. Лінія під вилицями: Проведіть консилером під вилицями, щоб підкреслити контури обличчя. Розтушовка: Використовуйте пензлик для макіяжу або спонж, щоб розтушувати консилер легкими рухами вгору. Фіксація: Закріпіть результат прозорою пудрою, щоб макіяж тримався довше.

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