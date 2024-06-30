Как правильно пользоваться консилером, чтобы был эффект подтянутой кожи
Консилер – это настоящая палочка-выручалочка в мире красоты, ведь способен не только скрыть несовершенства, но и визуально подтянуть овал лица. Благодаря плотной текстуре консиллер маскирует темные круги под глазами, прыщи, пигментные пятна, расширенные поры, покраснения и другие недостатки, делая вашу кожу безупречной. Об этом пишет OBOZ.
Разнообразие консилеров:
На рынке представлен широкий спектр консилеров, отличающихся по консистенции, составу и финишу. Вы можете найти консилеры:
Жидкие:
Легкие и удобные в нанесении, идеально подходят для щекотливой зоны вокруг глаз.
Кремовые:
Плотные и стойкие, отлично маскируют недостатки.
Стиковые:
Компактные и удобные для ношения в косметичке обеспечивают плотное покрытие.
Минеральные:
Подходят для чувствительной кожи, имеют натуральный состав.
Как использовать консилер для подтяжки лица:
Профессиональные визажисты раскрывают секрет: консиллер может стать вашим союзником в борьбе за подтянутый овал лица.
- Выбор консилера: Для достижения лифтинг-эффекта рекомендуется использовать консилер на один-два тона светлее вашего естественного тона кожи.
Как правильно снимать макияж: одно простое правило
- Нанесение:
- Нанесите консилер на наружный уголок глаза, затем легким движением поднимите его вверх и растушуйте к виску.
- Внешний угол рта: Нанесите консилер на наружный уголок рта, чтобы скрыть возрастные складки.
- Мешки под глазами: Добавьте немного консилера на внутренний уголок глаза и вдоль ноздрей, чтобы замаскировать темные круги.
- Линия под скулами: Проведите консилером под скулами, чтобы подчеркнуть контуры лица.
- Растушевка: Используйте кисточку для макияжа или спонж, чтобы растушевать консилер легкими движениями вверх.
- Фиксация: Закрепите результат прозрачной пудрой, чтобы макияж держался подольше.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!