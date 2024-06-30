Как правильно пользоваться консилером, чтобы был эффект подтянутой кожи

Консилер – это настоящая палочка-выручалочка в мире красоты, ведь способен не только скрыть несовершенства, но и визуально подтянуть овал лица. Благодаря плотной текстуре консиллер маскирует темные круги под глазами, прыщи, пигментные пятна, расширенные поры, покраснения и другие недостатки, делая вашу кожу безупречной. Об этом пишет OBOZ.

Разнообразие консилеров:

На рынке представлен широкий спектр консилеров, отличающихся по консистенции, составу и финишу. Вы можете найти консилеры:

Жидкие:

Легкие и удобные в нанесении, идеально подходят для щекотливой зоны вокруг глаз.

Кремовые:

Плотные и стойкие, отлично маскируют недостатки.

Стиковые:

Компактные и удобные для ношения в косметичке обеспечивают плотное покрытие.

Минеральные:

Подходят для чувствительной кожи, имеют натуральный состав.

Как использовать консилер для подтяжки лица:

Профессиональные визажисты раскрывают секрет: консиллер может стать вашим союзником в борьбе за подтянутый овал лица.

Выбор консилера: Для достижения лифтинг-эффекта рекомендуется использовать консилер на один-два тона светлее вашего естественного тона кожи.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Нанесение: Нанесите консилер на наружный уголок глаза , затем легким движением поднимите его вверх и растушуйте к виску.

, затем легким движением поднимите его вверх и растушуйте к виску. Внешний угол рта: Нанесите консилер на наружный уголок рта, чтобы скрыть возрастные складки. Мешки под глазами: Добавьте немного консилера на внутренний уголок глаза и вдоль ноздрей, чтобы замаскировать темные круги.

Добавьте немного консилера на внутренний уголок глаза и вдоль ноздрей, чтобы замаскировать темные круги. Линия под скулами: Проведите консилером под скулами, чтобы подчеркнуть контуры лица. Растушевка: Используйте кисточку для макияжа или спонж, чтобы растушевать консилер легкими движениями вверх. Фиксация: Закрепите результат прозрачной пудрой, чтобы макияж держался подольше.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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