Як отримати ідеальний тон шкіри з мінімумом косметики: поради для спекотної погоди
Тренди 90-х повертаються! Замість ретельної скульптури обличчя за допомогою контурингу набирає популярності природний макіяж, що підкреслює красу та свіжість. "Демі-метод" - це техніка, яка дозволяє досягти бездоганного тону шкіри, приховати дрібні недоліки та зберегти сяйво, використовуючи мінімум косметики. Про це пише Business Times.
Суть методу:
- Збалансування рис обличчя. Не йдеться про те, щоб приховати все під шаром тонального крему, а про те, щоб підкреслити природні контури та вирівняти тон.
- Збереження природного сяйва та кольору шкіри. Замість щільного макіяжу використовується легкий тонований крем, який зволожує та дарує легке сяйво.
- Усунення дрібних недоліків. За допомогою кольорокорекції можна приховати темні кола, почервоніння, пігментацію та інші недоліки.
Як досягти ідеального тону:
- Визначте свій кольоротип. Це допоможе підібрати правильний відтінок тонального крему та інших косметичних засобів.
- Використовуйте праймер. Він допоможе вирівняти поверхню шкіри, звузити пори та зробити макіяж більш стійким.
- Нанесіть легкий тонований крем. Він повинен відповідати вашому кольору шкіри та не створювати ефекту маски.
- Використайте коректор. За допомогою кольорокорекції можна приховати темні кола, почервоніння, пігментацію та інші недоліки.
- Зафіксуйте макіяж пудрою. Це допоможе зберегти його свіжість протягом дня.
Поради від візажиста:
- Кара Брук: "Ця техніка вимагає певної вправності, але кількох тренувань буде цілком достатньо, щоб освоїти секрети нанесення "непомітного" макіяжу."
- Пам'ятайте про баланс. Вся справа – в досягненні балансу не тільки між текстурами або продуктами, а, перш за все, між кольорами.
- Використовуйте маленькі пензлики та наносьте косметику тонким шаром. Це допоможе створити природний ефект.
- Не бійтеся експериментувати. "Демі-метод" - це лише основа, яку можна доповнювати різними техніками та продуктами.
"Демі-метод" - це чудовий спосіб створити природний та бездоганний макіяж, який підкреслить вашу красу.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.
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