Випробування стосунків мандрівкою. Жахлива статистика в яку ви НЕ потрапите прочитавши це

Не тільки ремонт може стати причиною розлучення. Як повідомила The Independent 60 % опитаних пар відверто наголосили, що під час першої спільної відпустки визначають майбутнє своїх стосунків.

Дослідження проведене на замовлення Tui Blue також доводять те, що перша мандрівка разом стає рішучою крапкою для третини пар, або ж початком міцного союзу – повідомляють українські ЗМІ.

Чого бояться пари під час спільної подорожі

Перевівши найбільші страхи пар у проценти компанія Tui Blue виявила, що:

29 % пар бояться спільного сну та хропіння партнера;

29 % пар бояться порушеного метаболізму (газів) як у себе, так і у партнера;

26 % пар бояться виявити неохайність партнера у використанні спільної ванної кімнати та туалету;

13 % пар насторожує спілкування партнера із батьками чи родичами кожного дня.

Якщо говорити с точки зору вікових категорій, експерти стверджують, що вікова категорія 18 – 35 років швидше наважуються на першу довгу відпустку разом, щоб перевірити майбутнє своїх стосунків, та не гаяти час з партнером, який виявився "непридатним" з особистих критеріїв. І зовсім інша ситуація в категорії 56 +, адже вони дають своїм стосункам до пів року, щоб почати проводити багато часу разом у відпустці.

Прислухайтеся до порад експертів, щоб вдало відпочити разом. Джерело: Фотограф Dương Nhân/Pexels

Що говорять експерти у стосунках

Сімейні психотерапевти та психологи можуть підтвердити, що перша сумісна мандрівка може виявитися справжнім стресом, аж до розриву відносин. Пол Брансон (експерт з науки про взаємини) стверджує:

"Перша спільна поїздка – це захопливий, але нервовий крок для більшості молодих пар... Може виникнути тривога через те, що ви проводите так багато часу один з одним, що це може розкрити одне одному потенційні дратівливі або незвичайні звички... або, що ще гірше, "нехороші".

Готельні звички партнера можуть стати чудовим каталізатором відносин та "на березі" виявити те, на що слід звернути увагу одразу ж, та задуматися чи готові ви з цим миритися, або ж перевиховувати.

Позвбавтеся більшості потенційних сварок під час подорожі разом. Джерело: Фотограф Vera Arsic/Pexels

Суперечка там, де не чекали

Різниця характерів, виховання та сформованих життєвих принципів може стати справжнім випробуванням для молодих пар у першій мандрівці. Розкидані шкарпетки, волосся на раковині чи ванній, незачинене на ніч вікно, хтозна, що вашим "тарганам" не подобається. Дослідження Hotels.com на яке посилається видавництво Fodor's виявили 5 найчастіших причин для сварок у відпустці:

Користування міні баром . Один з вас може виявитися достатньо заощадливим, тож про користування цим "каменем" краще домовитися заздалегідь. Як варіант, візьміть відпустку по системі "все включено" та викресліть це питання зі свого відпочинку.

. Один з вас може виявитися достатньо заощадливим, тож про користування цим "каменем" краще домовитися заздалегідь. Як варіант, візьміть відпустку по системі "все включено" та викресліть це питання зі свого відпочинку. Безлад в номері. Звісно ж є прибирання номерів, та ваші особисті речі, розкидані по всьому номеру, ніхто не чіпатиме. Безлад у номері - один з найчастіших приводів для сварки. Вступаючи у відносини потрібна пам’ятати, що це командна гра, яка не означає робити щось за партнера, краще потурбуйтеся про свого партнера слідкуючи за собою та своїми речами.

Барахолка . Ви маєте бути готовим, що ваш партнер припхається в аеропорт з мільйоном валіз, сумок та з "рятувальним кругом" на шиї. Багато з людей полюбляють користуватися власною постільною білизною, або ж подушкою у готельному номері. Хтось бере з собою улюблену чашку, а хтось і величезного м’якого поні, без якого не може заснути. Деякі речі вам таки доведеться прийняти в своєму партнері.

. Ви маєте бути готовим, що ваш партнер припхається в аеропорт з мільйоном валіз, сумок та з "рятувальним кругом" на шиї. Багато з людей полюбляють користуватися власною постільною білизною, або ж подушкою у готельному номері. Хтось бере з собою улюблену чашку, а хтось і величезного м’якого поні, без якого не може заснути. Деякі речі вам таки доведеться прийняти в своєму партнері. Перекладання відповідальності . Шкода, коли приїхали відпочити у двох, а відпочиває лише один. Друга половинка перетворюється у "принеси, подай". Звісно ж піклування ніхто не перекреслює, тільки має бути в обидві сторони. Потурбуйтеся, щоб у кожного з вас були ключі від номера, а біля басейну був офіціант, який потурбується про ваш відпочинок разом.

. Шкода, коли приїхали відпочити у двох, а відпочиває лише один. Друга половинка перетворюється у "принеси, подай". Звісно ж піклування ніхто не перекреслює, тільки має бути в обидві сторони. Потурбуйтеся, щоб у кожного з вас були ключі від номера, а біля басейну був офіціант, який потурбується про ваш відпочинок разом. Розпакування багажу. Як це може стати проблемою, подумаєте ви. Та дослідження виявили, що негайне розпакування багажу стає частим "каменем зіткнення". Один з партнерів бажає негайно відправитися на пляж у купальнику, а другий не заспокоїться, поки речі не будуть лежати на поличках та по шухлядках.

Якщо ви маєте багато принципів, або звичок, потурбуйтеся, щоб вашому партнеру було комфортно поруч із вами, а більшість питань вирішували послуги готелю.

Вдала подорож разом у ваших руках. Джерело: Фотограф juan mendez/Pexels

Що робити, щоб не потрапити у статистику розлучень

Не планувати поїздку? Звісно ж ні. Якраз з планування і починається успіх вашої подорожі. Оскільки вміння знаходити спільну мову, поступатися, або ж відстоювати своє - це навичка, от і починаємо спільне тренування і тестування.

Оберіть напрямок мандрівки, де буде багато занять, які подобаються вам обом. Не тягніть партнера на тропічний острів, якщо в нього алергія на сонце.

Мандрівка - сюрприз найнебезпечніше рішення, поки ви нічого не знаєте про свого партнера. Не робіть таку помилку, це може зіпсувати початок відносин одразу.

Обговоріть до планування темп, який буде у вашої відпустки. Хтось хоче піші походи в гори кожного дня, а когось влаштовує пролежати цілий день біля басейну.

Дізнайтеся заздалегідь, де вже був ваш партнер та про що він мріє. Які пригоди трапилися з ним у подорожах, бо вони можуть повторитися.

Якщо партнер полюбляє розслабитися з алкоголем у відпустці, перевірте його поведінку під градусом ще до поїздки, щоб не довелося червоніти та проводити відпустку у з’ясуванні відносин.

Обговоріть бюджет та хто за що платить. Візьміть з собою невеличкий запас особистих грошей, так ви зменшите шанс виявитись заручником обставин.