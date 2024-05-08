Испытание отношений путешествием. Ужасная статистика в которую вы НЕ попадете прочитав это

Не только ремонт может стать причиной развода. Как сообщила The Independent, 60% опрошенных пар откровенно подчеркнули, что во время первого совместного отпуска определяют будущее своих отношений.

Исследования, проведенные по заказу Tui Blue также доказывают то, что первое путешествие вместе становится решительной точкой для трети пар, или же началом крепкого союза – сообщают украинские СМИ.

Чего боятся пары во время совместного путешествия

Переведя наибольшие страхи пар в проценты компания Tui Blue обнаружила, что:

29% пар боятся общего сна и храпа партнера;

29% пар боятся нарушенного метаболизма (газов) как у себя, так и у партнера;

26% пар боятся проявить нечистоплотность партнера в использовании общей ванной комнаты и туалета;

13% пар настораживает общение партнера с родителями или родственниками каждый день.

Если говорить с точки зрения возрастных категорий, эксперты утверждают, что возрастная категория 18 – 35 лет скорее решается на первый долгий отпуск вместе, чтобы проверить будущее своих отношений, и не тратить попусту время с партнером, который оказался "непригодным" по личным критериям. И совсем другая ситуация в категории 56+, ведь они дают своим отношениям до полугода, чтобы начать проводить много времени вместе в отпуске.

Прислушайтесь к советам экспертов, чтобы удачно отдохнуть вместе. Источник: Фотограф Dương Nhân/Pexels

Что говорят эксперты в отношениях

Семейные психотерапевты и психологи могут подтвердить, что первое совместное путешествие может оказаться настоящим стрессом, вплоть до разрыва отношений. Пол Брансон (эксперт по науке о взаимоотношениях) утверждает:

"Первая совместная поездка – это увлекательный, но нервный шаг для большинства молодых пар... Может возникнуть тревога из-за того, что вы проводите так много времени друг с другом, что это может раскрыть друг другу потенциальные раздражительные или необычные привычки... или, что еще хуже, "нехорошие".

Гостиничные привычки партнера могут стать отличным катализатором отношений и "на берегу" выявить то, на что следует обратить внимание сразу же, и задуматься готовы ли вы с этим мириться, или перевоспитывать.

Избавьтесь от большинства потенциальных ссор во время путешествия вместе. Источник: Фотограф Vera Arsic/Pexels

Спор там, где не ждали

Разница характеров, воспитания и сложившихся жизненных принципов может стать настоящим испытанием для молодых пар в первом путешествии. Разбросанные носки, волосы на раковине или ванной, незакрытое на ночь окно, неизвестно, что вашим "тараканам" не нравится. Исследование Hotels.com на ссылающееся издательство Fodor's выявили 5 наиболее частых причин для ссор в отпуске:

Использование мини бара . Один из вас может оказаться достаточно бережливым, поэтому о пользовании этим камнем лучше договориться заранее. Как вариант, возьмите отпуск по системе "все включено" и вычеркните этот вопрос из своего отдыха.

. Один из вас может оказаться достаточно бережливым, поэтому о пользовании этим камнем лучше договориться заранее. Как вариант, возьмите отпуск по системе "все включено" и вычеркните этот вопрос из своего отдыха. Беспорядок в номере. Конечно же, есть уборка номеров, и ваши личные вещи, разбросанные по всему номеру, никто не будет трогать. Беспорядок в номере – один из самых частых поводов для ссоры. Вступая в отношения, нужно помнить, что это командная игра, которая не значит делать что-то за партнера, лучше позаботьтесь о своем партнере следя за собой и своими вещами.

Барахолка . Вы должны быть готовы, что ваш партнер притащится в аэропорт с миллионом чемоданов, сумок и со "спасательным кругом" на шее. Многие люди любят пользоваться собственным постельным бельем или подушкой в гостиничном номере. Кто берет с собой любимую чашку, а кто и огромного мягкого пони, без которого не может заснуть. Некоторые вещи вам придется принять в своем партнере.

. Вы должны быть готовы, что ваш партнер притащится в аэропорт с миллионом чемоданов, сумок и со "спасательным кругом" на шее. Многие люди любят пользоваться собственным постельным бельем или подушкой в гостиничном номере. Кто берет с собой любимую чашку, а кто и огромного мягкого пони, без которого не может заснуть. Некоторые вещи вам придется принять в своем партнере. Переложение ответственности . Жаль, когда приехали отдохнуть в двоих, а отдыхает только один. Вторая половинка превращается в "принеси, подай". Конечно же, попечительство никто не перечеркивает, только должно быть в обе стороны. Позаботьтесь, чтобы у каждого из вас были ключи от номера, а у бассейна был официант, который позаботится о вашем отдыхе вместе.

. Жаль, когда приехали отдохнуть в двоих, а отдыхает только один. Вторая половинка превращается в "принеси, подай". Конечно же, попечительство никто не перечеркивает, только должно быть в обе стороны. Позаботьтесь, чтобы у каждого из вас были ключи от номера, а у бассейна был официант, который позаботится о вашем отдыхе вместе. Распаковка багажа. Как это может оказаться проблемой, подумаете вы. Но исследования обнаружили, что немедленная распаковка багажа становится частым "камнем столкновения". Один из партнеров желает немедленно отправиться на пляж в купальнике, а второй не успокоится, пока вещи не будут лежать на полках и ящиках.

Если у вас много принципов или привычек, позаботьтесь, чтобы вашему партнеру было комфортно рядом с вами, а большинство вопросов решали услуги отеля.

Удачное путешествие вместе в ваших руках. Источник: Фотограф juan mendez/Pexels

Что делать, чтобы не попасть в статистику разводов

Не планировать поездку? Конечно нет. Как раз с планирования и начинается успех вашего путешествия. Поскольку умение находить общий язык, уступать или отстаивать свое - это навык, вот и начинаем совместную тренировку и тестирование.

Выберите направление путешествия, где будет много занятий, которые вам нравятся обоим. Не тяните партнера на тропический остров, если у него аллергия на солнце.

Путешествие – сюрприз самое опасное решение, пока вы ничего не знаете о своем партнере. Не совершайте такую ошибку, это может испортить начало отношений сразу.

Обсудите до планирования темп, который будет у вашего отпуска. Кто хочет пешие походы в горы каждый день, а кого устраивает пролежать целый день у бассейна.

Узнайте заранее, где уже был ваш партнер и о чем он мечтает. Какие приключения случились с ним в путешествиях, потому что они могут повториться.

Если партнер любит расслабиться с алкоголем в отпуске, проверьте его поведение под градусом еще до поездки, чтобы не пришлось краснеть и проводить отпуск по выяснению отношений.

Обсудите бюджет и кто за что платит. Возьмите с собой небольшой запас личных денег, так что вы уменьшите шанс оказаться заложником обстоятельств.